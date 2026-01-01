PrivateBin은 콘텐츠가 서버에 도달하기 전에 브라우저에서 256비트 AES-GCM으로 직접 암호화되는 최소한의 오픈 소스 페이스트빈입니다. 복호화 키는 브라우저가 서버로 절대 전송하지 않는 URL 프래그먼트에만 존재합니다. 이는 서버 운영자조차도 공유하는 내용을 읽을 수 없다는 의미입니다. 8,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 PrivateBin은 사용 가능한 가장 신뢰할 수 있는 제로 지식 공유 도구 중 하나입니다.

VPS에 PrivateBin을 자체 호스팅하면 공유 인프라를 완전히 비공개로 유지할 수 있습니다. 즉, 어떤 타사 서비스도 붙여넣기된 내용을 볼 수 없습니다. 또한 경량 Alpine 컨테이너는 최소한의 리소스만 필요로 하면서 보존 정책, 파일 크기 제한 및 액세스에 대한 완전한 제어권을 제공합니다.