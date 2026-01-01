원클릭 설치로 PrivateBin 배포
서버가 귀하의 콘텐츠를 절대 볼 수 없는 제로 지식 암호화 페이스트빈으로, 모든 암호화 및 복호화는 전적으로 브라우저에서 이루어집니다.
PrivateBin용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PrivateBin 활용으로 만들 수 있는 것
PrivateBin은 콘텐츠가 서버에 도달하기 전에 브라우저에서 256비트 AES-GCM으로 직접 암호화되는 최소한의 오픈 소스 페이스트빈입니다. 복호화 키는 브라우저가 서버로 절대 전송하지 않는 URL 프래그먼트에만 존재합니다. 이는 서버 운영자조차도 공유하는 내용을 읽을 수 없다는 의미입니다. 8,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 PrivateBin은 사용 가능한 가장 신뢰할 수 있는 제로 지식 공유 도구 중 하나입니다.
VPS에 PrivateBin을 자체 호스팅하면 공유 인프라를 완전히 비공개로 유지할 수 있습니다. 즉, 어떤 타사 서비스도 붙여넣기된 내용을 볼 수 없습니다. 또한 경량 Alpine 컨테이너는 최소한의 리소스만 필요로 하면서 보존 정책, 파일 크기 제한 및 액세스에 대한 완전한 제어권을 제공합니다.
PrivateBin의 주요 특징
제로 지식 암호화
256비트 AES-GCM 암호화는 전적으로 브라우저에서 실행되므로 서버는 암호문만 저장하며 평문 콘텐츠에 절대 접근할 수 없습니다.
읽은 후 소각
일회성 붙여넣기는 첫 번째 조회 후 자동으로 삭제되므로, 비밀번호, 토큰 또는 지속되어서는 안 되는 모든 비밀을 공유하는 데 이상적입니다.
비밀번호 보호
특히 민감한 페이스트의 경우, URL 기반 키 외에 선택적 비밀번호를 추가하여 두 번째 액세스 제어 계층을 설정할 수 있습니다.
구문 강조
200개 이상의 프로그래밍 언어 테마를 통해 가독성 좋은 서식과 색상으로 구분된 구문을 사용하여 코드 스니펫을 쉽게 공유하고 검토할 수 있습니다.
계정 필요 없습니다.
링크를 가진 누구나 페이스트를 즉시 읽을 수 있습니다 — 가입 불필요, 추적 없음, 서버에서 사용자 데이터를 수집하거나 저장하지 않습니다.
Hostinger에서 PrivateBin을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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