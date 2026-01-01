RustFS 원클릭 설치.
AI 워크로드, 데이터 레이크 및 클라우드 네이티브 애플리케이션을 위해 Rust로 구축된 S3 호환 분산 객체 스토리지입니다.
RustFS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
RustFS 활용으로 만들 수 있는 것
RustFS는 Rust로 전적으로 구축된 고성능 분산 객체 스토리지 시스템입니다. Rust의 메모리 안전 보장과 기존 솔루션을 능가하는 탁월한 성능을 Amazon S3 API와의 완벽한 호환성과 결합하여 제공합니다. 데이터 레이크, AI/ML 파이프라인 및 빅데이터 워크로드를 위해 설계된 RustFS는 데이터 손실로부터 보호하기 위해 이레이저 코딩을 사용하며, 장기적인 데이터 무결성을 보장하기 위해 비트 로트 감지 기능을 활용합니다.
자체 VPS에 RustFS를 자체 호스팅하면 객체 스토리지 인프라를 완전히 제어할 수 있습니다. GB당 요금, 송신 요금, 벤더 종속이 없습니다. 내장된 웹 콘솔을 통해 추가 도구 없이도 버킷을 관리하고, 액세스 정책을 구성하며, 스토리지 사용량을 모니터링할 수 있습니다.
RustFS의 주요 특징
S3 API 호환
모든 S3 호환 클라이언트, SDK 또는 도구와 호환되므로, 코드 변경 없이 기존 워크플로우를 마이그레이션할 수 있습니다.
소거 코딩
개별 드라이브가 고장 나더라도 스토리지가 손상되지 않고 유지되도록 이중화를 통해 여러 볼륨에 데이터를 분산합니다.
웹 관리 콘솔
버킷 생성, 액세스 키 관리, 수명 주기 정책 설정 및 스토리지 사용량 모니터링을 위한 브라우저 기반 인터페이스.
높은 성능
메모리 안전성과 속도를 위해 Rust로 구축되었습니다. — 벤치마크 결과에 따르면 작은 객체 워크로드에서 다른 대안보다 최대 2.3배 더 높은 처리량을 보입니다.
이벤트 알림
객체 생성 및 삭제와 같은 버킷 이벤트 발생 시 웹훅을 트리거하여 다운스트림 처리 파이프라인과 통합합니다.
신원 통합
엔터프라이즈 싱글 사인온 및 멀티테넌트 배포를 위해 OIDC/OpenID Connect 및 OpenStack Keystone을 지원합니다.
Hostinger에서 RustFS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.