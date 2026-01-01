RustFS는 Rust로 전적으로 구축된 고성능 분산 객체 스토리지 시스템입니다. Rust의 메모리 안전 보장과 기존 솔루션을 능가하는 탁월한 성능을 Amazon S3 API와의 완벽한 호환성과 결합하여 제공합니다. 데이터 레이크, AI/ML 파이프라인 및 빅데이터 워크로드를 위해 설계된 RustFS는 데이터 손실로부터 보호하기 위해 이레이저 코딩을 사용하며, 장기적인 데이터 무결성을 보장하기 위해 비트 로트 감지 기능을 활용합니다.

자체 VPS에 RustFS를 자체 호스팅하면 객체 스토리지 인프라를 완전히 제어할 수 있습니다. GB당 요금, 송신 요금, 벤더 종속이 없습니다. 내장된 웹 콘솔을 통해 추가 도구 없이도 버킷을 관리하고, 액세스 정책을 구성하며, 스토리지 사용량을 모니터링할 수 있습니다.