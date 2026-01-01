Euro-Office DocumentServer 원클릭 설치.
브라우저 기반의 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션 협업 편집을 위한 유럽 주권형 자체 호스팅 오피스 스위트.
Euro-Office DocumentServer용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Euro-Office DocumentServer 활용으로 만들 수 있는 것
Euro-Office DocumentServer는 DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF 형식의 브라우저 기반 협업 편집 기능을 자체 인프라에 제공하는 오픈 소스 온라인 오피스 스위트입니다. AGPL 라이선스가 적용된 ONLYOFFICE DocumentServer 코드 기반으로 구축되었으며 유럽의 디지털 주권을 위해 리브랜딩된 이 스위트는 Nextcloud 및 ownCloud와 같은 플랫폼을 위한 드롭인 협업 편집 백엔드 역할을 합니다.
Euro-Office DocumentServer를 자체 호스팅하면 모든 문서, 편집 세션 및 통합 호출이 VPS 내부에 유지되며 타사 클라우드가 콘텐츠에 접근하지 않습니다. JWT 토큰 인증은 기본적으로 API를 보호하며, 번들로 제공되는 배포판에는 프로덕션 준비가 된 편집 서버를 위해 PostgreSQL, RabbitMQ 및 Redis가 사전 구성되어 제공됩니다.
Euro-Office DocumentServer의 주요 특징
Sovereign by design
유럽 주도로 디지털 주권에 중점을 둔 AGPL 포크 — 모든 문서, 로그, 데이터베이스 행이 사용자가 제어하는 인프라에 유지됩니다.
실시간 공동 편집
여러 사용자가 실시간 커서, 댓글 및 변경 내용 추적 기능을 사용하여 동일한 문서, 스프레드시트 또는 프레젠테이션을 동시에 편집합니다.
MS Office 호환성
DOCX, XLSX, PPTX 파일을 높은 충실도로 레이아웃을 보존하여 열고 저장할 수 있으며, ODT, ODS, ODP도 기본적으로 지원합니다.
JWT API 보안
JSON 웹 토큰 유효성 검사는 모든 API 호출을 보호하므로, 승인된 통합 및 클라이언트만 편집 서버에 연결할 수 있습니다.
Nextcloud 통합
ONLYOFFICE 커넥터를 이미 지원하는 Nextcloud, ownCloud 및 기타 플랫폼을 위한 드롭인 협업 편집 백엔드.
PDF 및 양식 편집
추가 소프트웨어 또는 플러그인 없이 브라우저에서 직접 PDF를 편집하고 작성 가능한 PDF 양식을 만들 수 있습니다.
Hostinger에서 Euro-Office DocumentServer을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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