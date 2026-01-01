Euro-Office DocumentServer는 DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF 형식의 브라우저 기반 협업 편집 기능을 자체 인프라에 제공하는 오픈 소스 온라인 오피스 스위트입니다. AGPL 라이선스가 적용된 ONLYOFFICE DocumentServer 코드 기반으로 구축되었으며 유럽의 디지털 주권을 위해 리브랜딩된 이 스위트는 Nextcloud 및 ownCloud와 같은 플랫폼을 위한 드롭인 협업 편집 백엔드 역할을 합니다.

Euro-Office DocumentServer를 자체 호스팅하면 모든 문서, 편집 세션 및 통합 호출이 VPS 내부에 유지되며 타사 클라우드가 콘텐츠에 접근하지 않습니다. JWT 토큰 인증은 기본적으로 API를 보호하며, 번들로 제공되는 배포판에는 프로덕션 준비가 된 편집 서버를 위해 PostgreSQL, RabbitMQ 및 Redis가 사전 구성되어 제공됩니다.