Nexterm 원클릭 설치.
브라우저에서 완전히 액세스할 수 있는 SSH, VNC, RDP 연결을 위한 오픈 소스 서버 관리입니다.
Nexterm용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Nexterm 활용으로 만들 수 있는 것
Nexterm은 SSH 터미널 세션, VNC 데스크톱 및 RDP 연결을 단일 브라우저 접근 가능한 인터페이스로 통합하는 오픈 소스 서버 관리 플랫폼입니다. 로컬 클라이언트가 필요한 기존 원격 액세스 도구와 달리, Nexterm은 사용자의 VPS에서 실행되며 브라우저가 있는 모든 장치에서 액세스할 수 있는 완전한 연결 허브를 제공합니다.
사용자의 VPS에 Nexterm을 자체 호스팅하면 서버 자격 증명 및 세션 데이터가 인프라를 벗어나지 않습니다. 내장된 SFTP 파일 관리자, 세션 기록, 모니터링, 그리고 조직 및 2FA 지원은 여러 SSH 클라이언트, VNC 뷰어 및 RDP 도구를 번거롭게 사용하는 것을 대체할 실용적인 솔루션입니다.
Nexterm의 주요 특징
SSH, VNC 및 RDP
어떤 기기에서도 로컬 클라이언트 설치 없이 단일 브라우저 탭에서 SSH 터미널, VNC 데스크톱 및 RDP 세션을 관리하세요.
SFTP 파일 관리자
별도의 FTP 클라이언트 없이 내장된 SFTP 인터페이스를 통해 원격 서버에서 파일을 찾아보고, 업로드하고, 다운로드할 수 있습니다.
세션 기록
감사, 팀 검토 또는 과거 변경 사항 문제 해결을 위해 터미널 및 데스크톱 세션을 기록하고 재생합니다.
2단계 인증
2FA 및 OIDC SSO로 모든 서버에 대한 액세스를 보호하여 승인된 사용자만 연결을 열 수 있도록 보장합니다.
다중 사용자 조직
서버와 자격 증명을 조직으로 분할하여 팀이 관련 없는 인프라를 노출하지 않고 액세스를 공유할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Nexterm을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.