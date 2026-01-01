Nexterm은 SSH 터미널 세션, VNC 데스크톱 및 RDP 연결을 단일 브라우저 접근 가능한 인터페이스로 통합하는 오픈 소스 서버 관리 플랫폼입니다. 로컬 클라이언트가 필요한 기존 원격 액세스 도구와 달리, Nexterm은 사용자의 VPS에서 실행되며 브라우저가 있는 모든 장치에서 액세스할 수 있는 완전한 연결 허브를 제공합니다.

사용자의 VPS에 Nexterm을 자체 호스팅하면 서버 자격 증명 및 세션 데이터가 인프라를 벗어나지 않습니다. 내장된 SFTP 파일 관리자, 세션 기록, 모니터링, 그리고 조직 및 2FA 지원은 여러 SSH 클라이언트, VNC 뷰어 및 RDP 도구를 번거롭게 사용하는 것을 대체할 실용적인 솔루션입니다.