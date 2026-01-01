오디세우스 원클릭 설치
채팅, 에이전트, 심층 연구, 메모리, 문서, 이메일을 위한 자체 호스팅 AI 워크스페이스 — 이 모든 것이 사용자 자신의 VPS에서 실행됩니다.
Odysseus용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Odysseus 활용으로 만들 수 있는 것
Odysseus는 ChatGPT 또는 Claude에서 기대할 수 있는 채팅, 에이전트, 연구 및 글쓰기 도구를 사용자 자신의 서버에 배치하는 오픈 소스 AI 작업 공간입니다. 이는 모든 로컬 또는 API 모델과의 영구 채팅, 오픈코드 기반의 에이전트 런타임, 심층적인 다단계 연구, 하드웨어 인식 권장 사항이 포함된 모델 쿡북, 그리고 문서 편집기, 메모, 작업, CalDAV 캘린더, AI 분류 기능이 있는 IMAP/SMTP 받은 편지함을 번들로 제공합니다.
VPS에 Odysseus를 자체 호스팅하면 모든 대화, 문서, 임베딩 및 이메일이 사용자 자신의 인프라에 완전히 보관됩니다. OpenAI, OpenRouter 또는 호환되는 모든 엔드포인트에 대한 API 키를 직접 가져올 수 있으며, 영구 메모리와 기술은 시간 경과에 따라 발전하며, 좌석당 비용이나 공급업체 종속이 없습니다.
Odysseus의 주요 특징
어떤 모델과도 채팅
하나의 통합된 채팅 인터페이스에서 vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI 또는 모든 OpenAI 호환 엔드포인트를 연결하세요.
에이전트 런타임
오픈코드 기반 에이전트에는 MCP, 웹, 파일, 셸, 스킬, 메모리 도구가 탑재되어 있어 전체 작업을 엔드투엔드로 실행할 수 있습니다.
심층 연구
다단계 연구 실행은 소스를 수집하고, 읽고, 종합하여 탐색하고 내보낼 수 있는 시각적 보고서를 생성합니다.
모델 쿡북
사용 가능한 하드웨어를 스캔하고, 실제로 적합한 GGUF, FP8, AWQ 모델을 추천하며, 클릭 한 번으로 다운로드하여 제공합니다.
영구 메모리 및 기술
ChromaDB 기반 벡터 및 키워드 검색은 에이전트에게 재시작 후에도 유지되는 장기 기억 및 재사용 가능한 기술을 제공합니다.
문서, 메모 및 메일
다중 탭 마크다운 에디터, 노트, 할 일, CalDAV 캘린더, 그리고 AI 분류 기능이 포함된 IMAP/SMTP 받은 편지함을 하나의 작업 공간에서.
Hostinger에서 Odysseus을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.