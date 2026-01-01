Odysseus는 ChatGPT 또는 Claude에서 기대할 수 있는 채팅, 에이전트, 연구 및 글쓰기 도구를 사용자 자신의 서버에 배치하는 오픈 소스 AI 작업 공간입니다. 이는 모든 로컬 또는 API 모델과의 영구 채팅, 오픈코드 기반의 에이전트 런타임, 심층적인 다단계 연구, 하드웨어 인식 권장 사항이 포함된 모델 쿡북, 그리고 문서 편집기, 메모, 작업, CalDAV 캘린더, AI 분류 기능이 있는 IMAP/SMTP 받은 편지함을 번들로 제공합니다.

VPS에 Odysseus를 자체 호스팅하면 모든 대화, 문서, 임베딩 및 이메일이 사용자 자신의 인프라에 완전히 보관됩니다. OpenAI, OpenRouter 또는 호환되는 모든 엔드포인트에 대한 API 키를 직접 가져올 수 있으며, 영구 메모리와 기술은 시간 경과에 따라 발전하며, 좌석당 비용이나 공급업체 종속이 없습니다.