원클릭 설치로 Tinode 배포.
모바일 및 웹 클라이언트, 실시간 채팅, 종단 간 암호화를 지원하는 오픈 소스 인스턴트 메시징 플랫폼.
Tinode용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Tinode 활용으로 만들 수 있는 것
Tinode는 완전한 오픈 소스 인스턴트 메시징 플랫폼으로, Go 서버 백엔드, 웹, iOS, Android, 데스크톱용 공식 클라이언트, 그리고 맞춤형 통합을 위한 gRPC API를 포함하는 완벽한 스택을 제공합니다. 1:1 및 그룹 메시징, 입력 표시기, 읽음 확인, 파일 첨부, 그리고 선택적 종단 간 암호화를 지원하여 상용 메시징 플랫폼의 기능 세트를 사용자가 소유한 인프라로 가져옵니다.
VPS에 Tinode를 자체 호스팅하면 대화, 사용자 데이터, 파일 전송이 타사 메시징 서비스에 절대 노출되지 않습니다. 배포 직후 내장된 웹 클라이언트를 사용하거나 gRPC 또는 REST API를 통해 자신만의 모바일 및 웹 앱을 연결할 수 있습니다.
Tinode의 주요 특징
실시간 메시징
웹, iOS, Android 및 데스크톱 클라이언트에서 입력 중 표시, 읽음 확인, 메시지 반응과 함께 실시간 메시지를 동시에 제공합니다.
그룹 채팅 및 채널
모든 규모의 팀과 커뮤니티를 위해 구성 가능한 멤버십, 역할, 권한을 통해 그룹 대화를 생성합니다.
종단 간 암호화
선택적 E2E 암호화는 메시지 내용을 비공개로 유지하여 서버와 모든 중개자, 심지어 사용자 본인도 읽을 수 없게 합니다.
파일 및 미디어 공유
이미지, 파일 및 첨부 파일을 대화에서 직접 공유할 수 있으며, 사용자 자신의 파일 시스템 또는 S3 호환 버킷에 저장됩니다.
영상 및 음성 통화
내장된 WebRTC 지원은 별도의 앱으로 전환할 필요 없이 채팅 인터페이스 내에서 직접 영상 및 음성 통화를 가능하게 합니다.
gRPC 및 REST API
완전한 gRPC 및 REST API를 통해 Tinode 메시징을 사용자 지정 앱에 포함하거나 기존 비즈니스 워크플로우와 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 Tinode을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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