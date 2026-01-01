Tinode는 완전한 오픈 소스 인스턴트 메시징 플랫폼으로, Go 서버 백엔드, 웹, iOS, Android, 데스크톱용 공식 클라이언트, 그리고 맞춤형 통합을 위한 gRPC API를 포함하는 완벽한 스택을 제공합니다. 1:1 및 그룹 메시징, 입력 표시기, 읽음 확인, 파일 첨부, 그리고 선택적 종단 간 암호화를 지원하여 상용 메시징 플랫폼의 기능 세트를 사용자가 소유한 인프라로 가져옵니다.

VPS에 Tinode를 자체 호스팅하면 대화, 사용자 데이터, 파일 전송이 타사 메시징 서비스에 절대 노출되지 않습니다. 배포 직후 내장된 웹 클라이언트를 사용하거나 gRPC 또는 REST API를 통해 자신만의 모바일 및 웹 앱을 연결할 수 있습니다.