원클릭 설치로 Strava 통계 배포.
Strava 활동을 상세 통계, 차트 및 히트맵으로 변환하는 자체 호스팅 개인 스포츠 분석 대시보드입니다.
Statistics for Strava용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Statistics for Strava 활용으로 만들 수 있는 것
Strava 통계는 전체 Strava 활동 기록을 가져와 대화형 차트, 지리적 히트맵, 장비 사용 보고서, 구간 분석 및 연간 검토로 렌더링하는 자체 호스팅 분석 대시보드입니다. 이 모든 것은 사용자 자신의 서버에 로컬로 저장됩니다. 공식 Strava 앱과 달리, 유료 서비스 뒤에 숨겨진 과거 데이터를 잃지 않으며 사용자의 운동 기록에 대한 완전한 소유권을 제공합니다.
설정하려면 Strava API 애플리케이션(무료 생성 가능)과 새로 고침 토큰을 생성하기 위한 일회성 OAuth 인증 흐름이 필요합니다. 연결되면 백그라운드 데몬이 새 활동을 자동으로 가져오고 대시보드를 최신 상태로 유지합니다. 이 애플리케이션을 사용하려면 Strava 계정이 필요합니다.
Statistics for Strava의 주요 특징
활동 분석 대시보드
모든 활동 유형에 대한 총계, 추세, 개인 기록 및 훈련 부하를 다루는 대화형 차트와 함께 제공되는 종합적인 통계.
지리적 히트맵
기록된 모든 경로를 표시하는 지리적 히트맵에서 활동 핫스팟을 시각화하여 가장 좋아하는 훈련 지역을 파악할 수 있습니다.
장비 및 유지보수 추적
자전거, 신발, 장비의 주행 거리 및 사용 시간을 유지보수 일정을 통해 모니터링하여 장비 정비 시기를 파악할 수 있습니다.
세그먼트 내역 및 노력
주행하거나 달린 모든 세그먼트에 대한 Strava 세그먼트 노력, 개인 기록, 그리고 시간 경과에 따른 진행 상황을 모두 확인하세요.
스트라바 회고
한 해 동안의 가장 큰 성과, 가장 길었던 활동, 그리고 피트니스 이정표를 보여주는 연간 회고 경험.
AI 운동 어시스턴트
학습 데이터에 대한 선택적 AI 기반 분석은 통찰력과 제안을 포함하며, OpenAI, Anthropic 또는 로컬 Ollama 모델에 연결할 수 있습니다.
Hostinger에서 Statistics for Strava을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.