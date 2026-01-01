Strava 통계는 전체 Strava 활동 기록을 가져와 대화형 차트, 지리적 히트맵, 장비 사용 보고서, 구간 분석 및 연간 검토로 렌더링하는 자체 호스팅 분석 대시보드입니다. 이 모든 것은 사용자 자신의 서버에 로컬로 저장됩니다. 공식 Strava 앱과 달리, 유료 서비스 뒤에 숨겨진 과거 데이터를 잃지 않으며 사용자의 운동 기록에 대한 완전한 소유권을 제공합니다.

설정하려면 Strava API 애플리케이션(무료 생성 가능)과 새로 고침 토큰을 생성하기 위한 일회성 OAuth 인증 흐름이 필요합니다. 연결되면 백그라운드 데몬이 새 활동을 자동으로 가져오고 대시보드를 최신 상태로 유지합니다. 이 애플리케이션을 사용하려면 Strava 계정이 필요합니다.