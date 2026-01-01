phpIPAM 원클릭 설치.
IPv4/IPv6 서브넷 및 네트워크 리소스를 추적하고 정리하기 위한 오픈 소스 IP 주소 관리 도구입니다.
phpIPAM용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
phpIPAM 활용으로 만들 수 있는 것
phpIPAM은 자체 호스팅되는 웹 기반 IP 주소 관리(IPAM) 애플리케이션으로, 네트워크 관리자가 IPv4 및 IPv6 주소 공간을 체계적으로 추적하고 정리할 수 있도록 합니다. 스프레드시트를 유지 관리하거나 독점 네트워크 관리 소프트웨어에 의존하는 대신, phpIPAM은 서브넷 계획, IP 할당 추적, VLAN 관리 및 자동화된 네트워크 검색을 위한 데이터베이스 기반 인터페이스를 제공합니다.
자체 인프라에서 phpIPAM을 실행한다는 것은 서브넷, VLAN 할당, NAT 매핑 및 장치 기록과 같은 IP 주소 데이터가 클라우드 종속성이나 라이선스 비용 없이 사용자가 제어하는 서버에 유지된다는 것을 의미합니다. 내장된 네트워크 스캐너는 구성 가능한 일정에 따라 호스트를 핑하여 IP 상태를 최신으로 유지하며, REST API를 통해 IP 관리를 프로비저닝 파이프라인 및 자동화 워크플로에 통합할 수 있습니다.
phpIPAM의 주요 특징
서브넷 시각화
IPv4 및 IPv6 주소 공간을 그래픽으로 확인하고, 여유 공간 추적 기능과 함께 서브넷 계층 구조를 한눈에 볼 수 있습니다.
자동화된 네트워크 스캐닝
내장된 네트워크 검색은 구성 가능한 일정에 따라 호스트를 핑하고 수동 입력 없이 IP 상태를 자동으로 업데이트합니다.
VLAN 및 VRF 관리
VLAN 및 VRF를 IP 주소와 함께 추적하여 네트워크 세분화에 대한 완전한 그림을 유지하세요.
REST API 액세스
REST API를 통한 프로그래밍 방식의 IP 관리를 통해 phpIPAM을 프로비저닝 워크플로 및 인프라 자동화에 통합할 수 있습니다.
PowerDNS 통합
PowerDNS와 직접 호스트 이름 및 IP 레코드를 동기화하여 수동 업데이트 없이 DNS 및 IPAM 데이터를 일관되게 유지합니다.
Hostinger에서 phpIPAM을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.