phpIPAM은 자체 호스팅되는 웹 기반 IP 주소 관리(IPAM) 애플리케이션으로, 네트워크 관리자가 IPv4 및 IPv6 주소 공간을 체계적으로 추적하고 정리할 수 있도록 합니다. 스프레드시트를 유지 관리하거나 독점 네트워크 관리 소프트웨어에 의존하는 대신, phpIPAM은 서브넷 계획, IP 할당 추적, VLAN 관리 및 자동화된 네트워크 검색을 위한 데이터베이스 기반 인터페이스를 제공합니다.

자체 인프라에서 phpIPAM을 실행한다는 것은 서브넷, VLAN 할당, NAT 매핑 및 장치 기록과 같은 IP 주소 데이터가 클라우드 종속성이나 라이선스 비용 없이 사용자가 제어하는 서버에 유지된다는 것을 의미합니다. 내장된 네트워크 스캐너는 구성 가능한 일정에 따라 호스트를 핑하여 IP 상태를 최신으로 유지하며, REST API를 통해 IP 관리를 프로비저닝 파이프라인 및 자동화 워크플로에 통합할 수 있습니다.