Zen은 약 20MB의 메모리만 사용하는 단일 경량 Go 바이너리로 구축된 최소한의 자체 호스팅 노트 필기 애플리케이션입니다. 노트는 SQLite에 마크다운으로 저장되며 BM25 전체 텍스트 검색, 태그 기반 정리, 코드 블록 구문 강조 표시, 빠른 탐색을 위한 키보드 단축키를 제공합니다.

VPS에 Zen을 자체 호스팅하면 클라우드 동기화 비용이나 타사 액세스 없이 모든 노트를 사용자 인프라에 비공개로 유지할 수 있습니다. 오프라인 PWA 지원은 인터넷 연결 없이도 노트에 액세스할 수 있음을 의미하며, 최소한의 리소스 사용량으로 Zen은 작은 VPS에서 다른 서비스와 함께 편안하게 실행될 수 있습니다.