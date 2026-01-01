Zen 원클릭 설치.
미니멀한 자체 호스팅 메모 앱(마크다운 지원, BM25 전체 텍스트 검색 및 오프라인 PWA 액세스 기능 포함)
Zen용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Zen 활용으로 만들 수 있는 것
Zen은 약 20MB의 메모리만 사용하는 단일 경량 Go 바이너리로 구축된 최소한의 자체 호스팅 노트 필기 애플리케이션입니다. 노트는 SQLite에 마크다운으로 저장되며 BM25 전체 텍스트 검색, 태그 기반 정리, 코드 블록 구문 강조 표시, 빠른 탐색을 위한 키보드 단축키를 제공합니다.
VPS에 Zen을 자체 호스팅하면 클라우드 동기화 비용이나 타사 액세스 없이 모든 노트를 사용자 인프라에 비공개로 유지할 수 있습니다. 오프라인 PWA 지원은 인터넷 연결 없이도 노트에 액세스할 수 있음을 의미하며, 최소한의 리소스 사용량으로 Zen은 작은 VPS에서 다른 서비스와 함께 편안하게 실행될 수 있습니다.
Zen의 주요 특징
Markdown 노트
코드 블록 지원, 서식 단축키, 깔끔한 미리보기 모드를 갖춘 표준 마크다운으로 메모를 작성합니다.
BM25 전문 검색
가장 관련성 높은 결과를 먼저 반환하는 BM25 순위 전체 텍스트 검색을 사용하여 노트를 즉시 찾을 수 있습니다.
태그 정리
엄격한 폴더 계층 없이 태그로 노트를 정리하여 유연하게 분류할 수 있습니다.
오프라인 PWA
Zen을 프로그레시브 웹 앱으로 설치하여 인터넷 연결 없이 노트에 오프라인으로 액세스할 수 있습니다.
최소 리소스 사용량
단일 Go 바이너리로 구축되어 약 20MB RAM을 사용하는 Zen은 다른 서비스와 함께 가장 작은 VPS에서도 효율적으로 실행됩니다.
Hostinger에서 Zen을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.