노리시는 가족 및 공동 생활 환경을 위해 제작된 현대적이고 가정을 최우선으로 하는 레시피 관리 앱입니다. URL, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok 동영상 및 이미지 스크린샷에서 레시피를 직접 가져와 다른 레시피 관리자가 요구하는 수동 전사 작업을 없애줍니다. AI 기반 영양 분석 및 알레르기 감지가 가져온 모든 레시피에서 자동으로 실행되며, Redis를 통해 모든 가정 기기에서 변경 사항이 실시간으로 동기화됩니다.

데이터를 수익화하고 내보내기를 제한하는 클라우드 레시피 서비스와 달리, 노리시는 AGPL-3.0에 따라 완전히 자체 호스팅되며, 가구당 요금이나 구독 등급 없이 모든 레시피, 장보기 목록 및 식단 계획을 사용자가 제어하는 인프라에 보관합니다.