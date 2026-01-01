Norish 원클릭 설치.
소셜 미디어 가져오기, AI 영양 분석 및 실시간 동기화 기능을 갖춘 가정을 위한 오픈 소스 레시피 관리자입니다.
Norish용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Norish 활용으로 만들 수 있는 것
노리시는 가족 및 공동 생활 환경을 위해 제작된 현대적이고 가정을 최우선으로 하는 레시피 관리 앱입니다. URL, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok 동영상 및 이미지 스크린샷에서 레시피를 직접 가져와 다른 레시피 관리자가 요구하는 수동 전사 작업을 없애줍니다. AI 기반 영양 분석 및 알레르기 감지가 가져온 모든 레시피에서 자동으로 실행되며, Redis를 통해 모든 가정 기기에서 변경 사항이 실시간으로 동기화됩니다.
데이터를 수익화하고 내보내기를 제한하는 클라우드 레시피 서비스와 달리, 노리시는 AGPL-3.0에 따라 완전히 자체 호스팅되며, 가구당 요금이나 구독 등급 없이 모든 레시피, 장보기 목록 및 식단 계획을 사용자가 제어하는 인프라에 보관합니다.
Norish의 주요 특징
소셜 미디어 레시피 불러오기
모든 URL, 유튜브 쇼츠, 인스타그램 릴스 또는 틱톡 동영상에서 헤드리스 브라우저를 사용하여 레시피를 가져올 수 있으며, 수동 전사는 필요 없습니다.
AI 영양 분석
가져온 레시피의 영양 정보를 자동으로 생성하고 알레르기 유발 물질을 감지하여, 식단 요구 사항이 있는 가족 구성원에게 항상 정확한 데이터를 제공합니다.
실시간 가정 동기화
레시피 변경 사항, 장보기 목록 업데이트 및 식단 계획 수정 사항은 수동 새로 고침 없이 가구 내 모든 기기에 즉시 반영됩니다.
공유 장보기 목록
선택한 레시피와 식단 계획에서 바로 가정용 식료품 목록을 만들 수 있으며, 효율적인 쇼핑을 위해 품목이 정리됩니다.
CalDAV 식단 플래너
식단 계획 캘린더를 CalDAV 호환 앱에 동기화하여 계획된 식사가 약속 및 미리 알림과 함께 표시되도록 하세요.
Hostinger에서 Norish을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.