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맞춤형 비즈니스 애플리케이션, CRM 시스템 및 자동화된 워크플로우 구축을 위한 오픈 소스 로우 코드 플랫폼
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Corteza 활용으로 만들 수 있는 것
Corteza는 깊은 프로그래밍 지식 없이도 팀이 사용자 지정 비즈니스 애플리케이션, CRM 파이프라인 및 프로세스 자동화를 구축할 수 있도록 하는 오픈 소스 로우 코드 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 앱 빌더, 유연한 레코드 관리 및 내장 워크플로 엔진을 통해 조직은 리드 추적부터 규정 준수 워크플로에 이르기까지 모든 비즈니스 프로세스를 모델링하고 단 하나의 백엔드 서비스도 처음부터 작성하지 않고 배포할 수 있습니다.
자체 VPS에 Corteza를 자체 호스팅하면 비즈니스 데이터를 전적으로 제어할 수 있습니다. 이 플랫폼은 엔터프라이즈 인증을 위해 LDAP, SAML 및 OAuth2를 지원하며, 세분화된 역할 기반 액세스 제어와 기존 도구와 통합되는 REST/gRPC API 표면을 제공합니다. PostgreSQL은 모든 레코드 및 자동화 로그에 대해 안정적이고 확장 가능한 스토리지를 제공합니다.
Corteza의 주요 특징
비주얼 앱 빌더
데이터 모델, 양식 및 레코드 뷰를 브라우저 기반의 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 백엔드 코드를 작성하지 않고도 설계합니다.
내장형 CRM
Corteza는 연락처, 리드, 계정 및 영업 파이프라인 관리를 위한 바로 사용할 수 있는 CRM 모듈을 기본으로 제공합니다.
워크플로우 자동화
기록 변경, 일정 또는 외부 웹훅에 의해 트리거되는 다단계 자동화 워크플로우를 생성하여 수동 작업을 없앱니다.
Enterprise 인증
LDAP, SAML, OAuth2 제공업체와 통합되어 팀이 기존 기업 ID 시스템으로 로그인할 수 있습니다.
세분화된 접근 제어
각 역할에 대해 리소스별, 작업별 권한을 정의하여 민감한 데이터와 관리자 작업이 적절하게 제한되도록 합니다.
통합 게이트웨이
사용자 지정 API 엔드포인트를 노출하고 내장된 통합 게이트웨이를 통해 타사 미들웨어 없이 외부 서비스에 연결합니다.
Hostinger에서 Corteza을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.