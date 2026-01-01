Corteza는 깊은 프로그래밍 지식 없이도 팀이 사용자 지정 비즈니스 애플리케이션, CRM 파이프라인 및 프로세스 자동화를 구축할 수 있도록 하는 오픈 소스 로우 코드 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 앱 빌더, 유연한 레코드 관리 및 내장 워크플로 엔진을 통해 조직은 리드 추적부터 규정 준수 워크플로에 이르기까지 모든 비즈니스 프로세스를 모델링하고 단 하나의 백엔드 서비스도 처음부터 작성하지 않고 배포할 수 있습니다.

자체 VPS에 Corteza를 자체 호스팅하면 비즈니스 데이터를 전적으로 제어할 수 있습니다. 이 플랫폼은 엔터프라이즈 인증을 위해 LDAP, SAML 및 OAuth2를 지원하며, 세분화된 역할 기반 액세스 제어와 기존 도구와 통합되는 REST/gRPC API 표면을 제공합니다. PostgreSQL은 모든 레코드 및 자동화 로그에 대해 안정적이고 확장 가능한 스토리지를 제공합니다.