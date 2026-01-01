Pelican Panel은 커뮤니티 주도형 포크이자 Pterodactyl의 현대화 버전으로, 최신 Laravel 및 Filament 스택으로 재작성되어 더 빠른 관리자 경험, 내장 웹 설치 프로그램, 그리고 코드베이스를 포크하지 않고 Panel을 확장할 수 있는 플러그인 시스템을 제공합니다. 각 게임 서버는 동반 Wings 데몬을 통해 자체 격리된 Docker 컨테이너에 프로비저닝되어 리소스를 격리하고 호스트를 안전하게 유지합니다.

Pelican을 자체 호스팅하면 관리형 게임 호스팅의 서버당 요금을 없애고 운영자에게 브랜딩, 인증, 에그 및 데이터베이스 저장소에 대한 완전한 제어권을 제공합니다. 이 배포에는 Panel이 MariaDB 및 Redis와 함께 제공됩니다. 게임 서버를 실행하는 각 노드에는 Wings를 별도로 설치해야 합니다.