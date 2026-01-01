Pelican Panel 원클릭 설치.
현대적인 오픈 소스 게임 서버 관리 패널이자 Pterodactyl의 후속작으로, 빠른 배포와 직관적인 관리를 위해 구축되었습니다.
Pelican Panel용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Pelican Panel 활용으로 만들 수 있는 것
Pelican Panel은 커뮤니티 주도형 포크이자 Pterodactyl의 현대화 버전으로, 최신 Laravel 및 Filament 스택으로 재작성되어 더 빠른 관리자 경험, 내장 웹 설치 프로그램, 그리고 코드베이스를 포크하지 않고 Panel을 확장할 수 있는 플러그인 시스템을 제공합니다. 각 게임 서버는 동반 Wings 데몬을 통해 자체 격리된 Docker 컨테이너에 프로비저닝되어 리소스를 격리하고 호스트를 안전하게 유지합니다.
Pelican을 자체 호스팅하면 관리형 게임 호스팅의 서버당 요금을 없애고 운영자에게 브랜딩, 인증, 에그 및 데이터베이스 저장소에 대한 완전한 제어권을 제공합니다. 이 배포에는 Panel이 MariaDB 및 Redis와 함께 제공됩니다. 게임 서버를 실행하는 각 노드에는 Wings를 별도로 설치해야 합니다.
Pelican Panel의 주요 특징
최초 실행 웹 설치 프로그램
안내형 브라우저 기반 설치 프로그램은 첫 방문 시 데이터베이스 설정 및 관리자 생성을 안내합니다 — 셸 액세스는 필요하지 않습니다.
도커 서버 격리
게임 서버는 Wings 데몬에 의해 관리되는 전용 컨테이너에서 실행되며, 리소스 경합을 방지하고 서버가 침해될 경우 영향 범위를 제한합니다.
플러그인 시스템
네이티브 플러그인 로더를 통해 관리자는 소스를 포크하지 않고도 패널에서 직접 컴포저 및 얀 패키지를 설치하여 기능을 확장할 수 있습니다.
모던 필라멘트 UI
재구축된 Filament 기반의 관리 인터페이스는 기존 Pterodactyl 패널보다 더 빠른 페이지 로드, 실시간 콘솔 출력, 그리고 더 깔끔한 워크플로우를 제공합니다.
Pterodactyl 호환
기존 프테로닥틸 에그 및 노드 구성을 가져와 운영자가 게임 서버 라이브러리를 처음부터 다시 구축할 필요 없이 펠리칸으로 마이그레이션할 수 있도록 합니다.
OAuth 및 SSO
외부 인증 공급자 및 2단계 인증을 지원하여 팀이 인프라 도구 전반에 걸쳐 액세스 제어를 중앙 집중화할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Pelican Panel을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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