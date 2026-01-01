원클릭 설치로 Maputnik 배포
MapLibre 및 Mapbox GL JSON 맵 스타일용 무료 오픈 비주얼 에디터로, 개발자와 지도 제작자를 위해 제작되었습니다.
Maputnik용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Maputnik 활용으로 만들 수 있는 것
Maputnik은 MapLibre GL 스타일 사양을 위한 표준 오픈 소스 시각 편집기로, 웹 및 모바일 애플리케이션용 벡터 타일 베이스맵을 디자인하는 데 사용됩니다. JSON을 수동으로 편집하는 대신, 실제 MapLibre GL 미리보기와 동기화된 라이브 WYSIWYG 편집기를 통해 레이어, 페인트 속성, 표현식 및 필터를 구성할 수 있습니다.
자체 VPS에 Maputnik을 셀프 호스팅하면 maplibre.org의 공개 데모에 의존하는 대신 독점 스타일 파일, 타일 서버 URL 및 API 키를 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 배포는 공식 Maputnik 바이너리에 의해 제공되는 단일 정적 프런트엔드로 제공되므로, 외부 맵 서비스 종속성 없이 모든 디자인 작업이 브라우저 측에서 실행됩니다.
Maputnik의 주요 특징
WYSIWYG 스타일 에디터
레이어, 색상, 글꼴, 확대/축소에 따른 표현식을 조정할 때마다 업데이트되는 실시간 지도 미리보기를 통해 MapLibre 및 Mapbox GL JSON 스타일을 시각적으로 편집하세요.
전체 스타일 사양 적용 범위
모든 MapLibre GL 스타일 사양 레이어 유형(채우기, 선, 심볼, 래스터, 힐셰이드, 히트맵)을 지원하며, 페인트 및 레이아웃 속성에 대한 유형 인식 입력을 제공합니다.
데이터 기반 표현
인라인 유효성 검사를 통해 필터 및 속성 표현식을 구축하고 디버그하여, 스타일이 피처 속성, 확대/축소 수준 및 런타임 상태에 반응할 수 있도록 합니다.
벡터 타일 검사기
벡터 타일 소스를 레이어별로 검사하여 스타일에서 바인딩하기 전에 어떤 기능과 속성을 사용할 수 있는지 정확히 확인하세요.
스타일 가져오기 및 내보내기
URL에서 스타일을 로드하거나, JSON을 업로드하거나, 클립보드에서 붙여넣은 다음, MapLibre GL JS 또는 네이티브 SDK에 바로 적용할 수 있는 완성된 스타일 파일을 내보내세요.
커스텀 타일 소스
에디터에서 사용자 고유의 벡터 또는 래스터 타일 엔드포인트, OpenMapTiles 또는 MBTiles 서버를 지정하여 앱이 실제로 제공하는 데이터에 맞춰 스타일을 디자인할 수 있습니다.
Hostinger에서 Maputnik을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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