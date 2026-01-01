Maputnik은 MapLibre GL 스타일 사양을 위한 표준 오픈 소스 시각 편집기로, 웹 및 모바일 애플리케이션용 벡터 타일 베이스맵을 디자인하는 데 사용됩니다. JSON을 수동으로 편집하는 대신, 실제 MapLibre GL 미리보기와 동기화된 라이브 WYSIWYG 편집기를 통해 레이어, 페인트 속성, 표현식 및 필터를 구성할 수 있습니다.

자체 VPS에 Maputnik을 셀프 호스팅하면 maplibre.org의 공개 데모에 의존하는 대신 독점 스타일 파일, 타일 서버 URL 및 API 키를 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 배포는 공식 Maputnik 바이너리에 의해 제공되는 단일 정적 프런트엔드로 제공되므로, 외부 맵 서비스 종속성 없이 모든 디자인 작업이 브라우저 측에서 실행됩니다.