ViewTube는 YouTube를 위한 오픈 소스이자 개인 정보 보호를 존중하는 대체 프런트엔드입니다. 깔끔하고 현대적인 인터페이스를 통해 채널을 검색하고 시청하며 팔로우할 수 있습니다. 이 인터페이스는 비디오 데이터를 프록시하여 YouTube가 사용자의 IP 주소, 브라우저 지문 또는 시청 기록을 볼 수 없도록 합니다. Invidious 및 Piped API를 기반으로 구축된 ViewTube는 세련된 Vue 기반 플레이어와 SponsorBlock 세그먼트 건너뛰기 및 DeArrow 썸네일 정리 기능을 결합합니다.

자체 VPS에 ViewTube를 자체 호스팅하면 사용자가 완벽하게 제어할 수 있는 개인적인 광고 없는 YouTube 경험을 얻을 수 있습니다. 로컬 계정 시스템은 Google 계정 대신 사용자의 MongoDB 데이터베이스에 구독, 기록 및 재생 목록을 저장하며, Redis는 빠른 응답을 유지합니다. RSS 스타일 채널 팔로우를 통해 youtube.com을 열지 않고도 크리에이터의 소식을 받아볼 수 있습니다.