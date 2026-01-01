ViewTube 원클릭 설치.
세련되고 개인 정보 보호 친화적인 대안 유튜브 프론트엔드로, 광고나 추적 없이 동영상을 시청하고 구독을 관리할 수 있습니다.
ViewTube용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ViewTube 활용으로 만들 수 있는 것
ViewTube는 YouTube를 위한 오픈 소스이자 개인 정보 보호를 존중하는 대체 프런트엔드입니다. 깔끔하고 현대적인 인터페이스를 통해 채널을 검색하고 시청하며 팔로우할 수 있습니다. 이 인터페이스는 비디오 데이터를 프록시하여 YouTube가 사용자의 IP 주소, 브라우저 지문 또는 시청 기록을 볼 수 없도록 합니다. Invidious 및 Piped API를 기반으로 구축된 ViewTube는 세련된 Vue 기반 플레이어와 SponsorBlock 세그먼트 건너뛰기 및 DeArrow 썸네일 정리 기능을 결합합니다.
자체 VPS에 ViewTube를 자체 호스팅하면 사용자가 완벽하게 제어할 수 있는 개인적인 광고 없는 YouTube 경험을 얻을 수 있습니다. 로컬 계정 시스템은 Google 계정 대신 사용자의 MongoDB 데이터베이스에 구독, 기록 및 재생 목록을 저장하며, Redis는 빠른 응답을 유지합니다. RSS 스타일 채널 팔로우를 통해 youtube.com을 열지 않고도 크리에이터의 소식을 받아볼 수 있습니다.
ViewTube의 주요 특징
광고나 추적 없음
동영상은 사용자 자신의 서버를 통해 스트리밍되므로, 프리롤 또는 미드롤 광고가 없으며 YouTube는 사용자의 IP 또는 브라우저 지문을 절대 볼 수 없습니다.
Google 없는 구독
로컬 계정을 생성하면 채널 팔로우, 재생 목록 생성, 기록 추적을 할 수 있으며, 이 모든 데이터는 Google 계정이 아닌 사용자 본인의 데이터베이스에 저장됩니다.
SponsorBlock 및 DeArrow
스폰서 구간, 인트로, 자체 홍보를 자동으로 건너뛰고, 낚시성 썸네일과 제목을 크라우드소싱 대안으로 교체합니다.
모던 동영상 플레이어
세련된 Vue 기반 플레이어는 화질 및 코덱 선택, 재생 속도, 시어터 모드 및 키보드 단축키를 지원합니다.
인비디어스 와 파이프드
여러 Invidious 및 Piped 백엔드를 통해 데이터를 가져오고, 안정적인 재생을 위해 인스턴스 간에 자동으로 대체됩니다.
Hostinger에서 ViewTube을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.