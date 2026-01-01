Vvveb CMS 원클릭 설치.
웹사이트, 블로그, 이커머스 스토어를 코드 작성 없이 시각적으로 구축하기 위한 드래그 앤 드롭 CMS입니다.
Vvveb CMS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Vvveb CMS 활용으로 만들 수 있는 것
Vvveb은 통합된 시각적 드래그 앤 드롭 페이지 빌더를 갖춘 오픈 소스 콘텐츠 관리 시스템입니다. 코딩 없이 컴포넌트를 캔버스에 드래그하여 시각적으로 사용자 정의함으로써 전문적인 웹사이트, 블로그, 온라인 스토어를 디자인하고 게시할 수 있습니다.
VPS에 Vvveb을 자체 호스팅하면 월별 SaaS 비용 없이 웹사이트 인프라 및 데이터에 대한 완전한 제어 권한을 가질 수 있습니다. 컴포넌트 라이브러리는 레이아웃, 텍스트, 미디어, 양식 및 전자상거래 요소를 포함하며, 백엔드는 다중 페이지 관리, 미디어 업로드 및 테마 사용자 정의 기능을 제공합니다.
Vvveb CMS의 주요 특징
시각적 페이지 빌더
즉각적인 시각적 피드백과 인라인 편집 기능을 통해 구성 요소를 라이브 캔버스에 드래그 앤 드롭하여 페이지를 구축하세요.
이커머스 준비 완료
내장된 전자상거래 구성 요소 및 템플릿으로 제품 카탈로그, 장바구니 및 결제 흐름을 생성하세요.
블로그 관리
내장된 콘텐츠 관리 도구를 사용하여 카테고리, 태그, 작성자 프로필로 블로그 게시물을 생성하고 관리할 수 있습니다.
테마 맞춤 설정
테마 편집기를 통해 CSS 또는 템플릿 파일을 직접 건드리지 않고도 색상, 글꼴, 레이아웃을 전역적으로 사용자 지정할 수 있습니다.
노코드 퍼블리싱
개발자의 개입 없이 새 페이지를 게시하고 콘텐츠를 시각적으로 업데이트하여 사이트 업데이트를 빠르고 독립적으로 유지합니다.
Hostinger에서 Vvveb CMS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.