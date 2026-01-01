Vvveb은 통합된 시각적 드래그 앤 드롭 페이지 빌더를 갖춘 오픈 소스 콘텐츠 관리 시스템입니다. 코딩 없이 컴포넌트를 캔버스에 드래그하여 시각적으로 사용자 정의함으로써 전문적인 웹사이트, 블로그, 온라인 스토어를 디자인하고 게시할 수 있습니다.

VPS에 Vvveb을 자체 호스팅하면 월별 SaaS 비용 없이 웹사이트 인프라 및 데이터에 대한 완전한 제어 권한을 가질 수 있습니다. 컴포넌트 라이브러리는 레이아웃, 텍스트, 미디어, 양식 및 전자상거래 요소를 포함하며, 백엔드는 다중 페이지 관리, 미디어 업로드 및 테마 사용자 정의 기능을 제공합니다.