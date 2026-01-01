원클릭 설치로 Trudesk 배포.
지원 요청을 정리하고 작업량을 관리할 수 있는 오픈 소스 헬프 데스크 및 티켓팅 솔루션입니다.
Trudesk용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Trudesk 활용으로 만들 수 있는 것
Trudesk는 Node.js와 MongoDB로 구축된 오픈소스 헬프 데스크 플랫폼으로, 지원 운영을 체계적이고 간편하게 유지하도록 설계되었습니다. 이 플랫폼은 팀이 엔터프라이즈 대안의 복잡성 없이 지원 요청을 생성, 할당, 우선순위 지정 및 해결할 수 있는 깔끔한 티켓 관리 인터페이스를 제공합니다. Elasticsearch 통합을 통해 모든 티켓 및 활동에 대한 빠른 전체 텍스트 검색이 가능합니다.
자체 VPS에 Trudesk를 자체 호스팅하면 좌석당 요금이나 타사 데이터 공유 없이 모든 고객 데이터를 직접 제어할 수 있습니다. 첫 방문자가 설정 마법사를 완료하여 데이터베이스 연결을 구성하고 관리자 계정을 생성함으로써 초기 배포를 간단하고 안전하게 만듭니다.
Trudesk의 주요 특징
티켓 관리
우선순위 수준, 상태 업데이트, 팀 할당을 활용하여 지원 티켓을 생성, 할당하고 전체 수명 주기 동안 추적합니다.
전체 텍스트 검색
Elasticsearch 기반 검색을 통해 상담원은 전체 헬프데스크에서 티켓, 댓글, 기록을 즉시 찾을 수 있습니다.
팀 협업
특정 상담원 또는 그룹에 티켓을 할당하고, 내부 메모를 추가하며, 통합된 대화 스레드에서 모든 활동을 추적합니다.
역할 기반 액세스
구성 가능한 사용자 역할 및 권한 그룹을 통해 에이전트와 고객이 보고 수행할 수 있는 작업을 제어합니다.
알림 시스템
티켓 업데이트, 할당 및 상태 변경 시 발송되는 이메일 알림으로 에이전트와 고객에게 최신 정보를 제공합니다.
Hostinger에서 Trudesk을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.