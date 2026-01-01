Trudesk는 Node.js와 MongoDB로 구축된 오픈소스 헬프 데스크 플랫폼으로, 지원 운영을 체계적이고 간편하게 유지하도록 설계되었습니다. 이 플랫폼은 팀이 엔터프라이즈 대안의 복잡성 없이 지원 요청을 생성, 할당, 우선순위 지정 및 해결할 수 있는 깔끔한 티켓 관리 인터페이스를 제공합니다. Elasticsearch 통합을 통해 모든 티켓 및 활동에 대한 빠른 전체 텍스트 검색이 가능합니다.

자체 VPS에 Trudesk를 자체 호스팅하면 좌석당 요금이나 타사 데이터 공유 없이 모든 고객 데이터를 직접 제어할 수 있습니다. 첫 방문자가 설정 마법사를 완료하여 데이터베이스 연결을 구성하고 관리자 계정을 생성함으로써 초기 배포를 간단하고 안전하게 만듭니다.