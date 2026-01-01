Grimmory 원클릭 설치
자동 메타데이터 및 내장 리더가 포함된 자가 호스팅 전자책, 만화, 오디오북용 디지털 라이브러리 관리자.
Grimmory용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Grimmory 활용으로 만들 수 있는 것
Grimmory는 흩어진 디지털 파일을 아름답게 정리된 라이브러리로 바꿔주는 포괄적인 자체 호스팅 도서 컬렉션 관리자입니다. 전자책(EPUB, MOBI, AZW), PDF, 만화(CBZ, CBR), 오디오북(M4B, MP3)을 지원하며, 파일이 추가되는 즉시 Google Books, Open Library, Amazon에서 제목, 표지, 설명, 장르를 자동으로 가져옵니다.
VPS에 자체 호스팅하면 상업용 전자책 서비스에서 흔히 발생하는 저장 공간 할당량, 플랫폼 종속, 콘텐츠 모니터링 문제가 사라집니다. 독서 진행 상황, 하이라이트, 다중 사용자 계정을 포함한 전체 라이브러리는 사용자가 소유한 하드웨어에 보관되며, 모든 브라우저에서 액세스하거나 OPDS를 통해 Kobo 전자책 리더와 동기화할 수 있습니다.
Grimmory의 주요 특징
자동 메타데이터 강화
표지 아트, 저자 정보, 설명 및 장르는 도서를 가져올 때 Google Books, Open Library, Amazon에서 자동으로 가져옵니다.
내장형 다중 형식 리더
사용자 지정 테마, 글꼴 크기, 읽기 진행 상황 추적 기능을 통해 EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ, CBR 파일을 브라우저에서 직접 읽을 수 있습니다.
Kobo & OPDS 동기화
라이브러리 및 읽기 위치를 Kobo 전자책 리더기 및 모든 OPDS 호환 앱에 동기화하여 전용 기기에서 원활한 오프라인 독서를 할 수 있습니다.
BookDrop 자동 가져오기
새 파일을 감시 폴더에 넣으면 Grimmory가 자동으로 가져옵니다 — 수동 업로드나 메타데이터 입력이 필요 없습니다.
다중 사용자 지원
별도의 독서 기록과 권한 수준을 가진 개별 계정을 생성할 수 있어, 하나의 라이브러리를 공유하는 가족 및 독서 그룹에 Grimmory는 이상적입니다.
Hostinger에서 Grimmory을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.