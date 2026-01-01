Grimmory는 흩어진 디지털 파일을 아름답게 정리된 라이브러리로 바꿔주는 포괄적인 자체 호스팅 도서 컬렉션 관리자입니다. 전자책(EPUB, MOBI, AZW), PDF, 만화(CBZ, CBR), 오디오북(M4B, MP3)을 지원하며, 파일이 추가되는 즉시 Google Books, Open Library, Amazon에서 제목, 표지, 설명, 장르를 자동으로 가져옵니다.

VPS에 자체 호스팅하면 상업용 전자책 서비스에서 흔히 발생하는 저장 공간 할당량, 플랫폼 종속, 콘텐츠 모니터링 문제가 사라집니다. 독서 진행 상황, 하이라이트, 다중 사용자 계정을 포함한 전체 라이브러리는 사용자가 소유한 하드웨어에 보관되며, 모든 브라우저에서 액세스하거나 OPDS를 통해 Kobo 전자책 리더와 동기화할 수 있습니다.