LibreNMS 원클릭 설치.
커뮤니티 기반의 자동 검색 네트워크 모니터링 시스템으로, 수천 가지 장치 모델에 대한 심층 SNMP를 지원합니다.
LibreNMS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LibreNMS 활용으로 만들 수 있는 것
LibreNMS는 SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP, ARP를 통해 전체 인프라를 자동 검색하는 모든 기능을 갖춘 GPL 라이선스 네트워크 모니터링 시스템입니다. Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet 등 수천 가지 장치 모델을 즉시 지원하며, 장치별 라이선스 비용 없이 포트별 트래픽 그래프, 알림 및 토폴로지 매핑을 제공합니다.
VPS에 LibreNMS를 자체 호스팅하면 민감한 인프라 원격 측정 데이터를 사용자가 제어하는 하드웨어에 보관할 수 있으며, 모니터링되는 장치에 에이전트 설치 공간이 남지 않습니다. 이 배포는 LibreNMS를 MariaDB, Redis 및 전용 폴러 디스패처 컨테이너와 함께 번들로 제공하여 웹 UI와 함께 폴링 및 알림이 안정적으로 실행되도록 합니다.
LibreNMS의 주요 특징
SNMP 자동 검색
수동 인벤토리 작업 없이 SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP, ARP를 통해 장치 및 해당 인터페이스를 자동으로 검색합니다.
광범위한 장치 지원
Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet 등 수많은 제조사의 수천 가지 네트워크, 서버, IoT 장치 모델을 지원합니다.
경고 및 알림
템플릿 알림으로 규칙을 정의하고 이메일, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, 웹훅 및 80개 이상의 전송 수단을 통해 전달합니다.
청구 및 대역폭
회선 및 고객 인터페이스에 대한 포트별 트래픽을 95번째 백분위수 과금 보고서로 추적하며, ISP 및 관리형 서비스 제공업체에 이상적입니다.
API 및 통합 기능
완전한 REST API 및 Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping, OpenStreetMap 기반 지도와의 최고 수준 통합.
분산 폴링
디스패처 서비스는 여러 워커 컨테이너에 걸쳐 폴링을 확장하여, 누락된 간격 없이 대규모 네트워크의 응답성을 유지합니다.
Hostinger에서 LibreNMS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.