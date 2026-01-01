LibreNMS는 SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP, ARP를 통해 전체 인프라를 자동 검색하는 모든 기능을 갖춘 GPL 라이선스 네트워크 모니터링 시스템입니다. Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet 등 수천 가지 장치 모델을 즉시 지원하며, 장치별 라이선스 비용 없이 포트별 트래픽 그래프, 알림 및 토폴로지 매핑을 제공합니다.

VPS에 LibreNMS를 자체 호스팅하면 민감한 인프라 원격 측정 데이터를 사용자가 제어하는 하드웨어에 보관할 수 있으며, 모니터링되는 장치에 에이전트 설치 공간이 남지 않습니다. 이 배포는 LibreNMS를 MariaDB, Redis 및 전용 폴러 디스패처 컨테이너와 함께 번들로 제공하여 웹 UI와 함께 폴링 및 알림이 안정적으로 실행되도록 합니다.