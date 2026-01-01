Appsmith는 개발자가 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 맞춤형 내부 도구, 관리자 패널, 대시보드를 구축할 수 있도록 지원하는 선도적인 오픈 소스 로우 코드 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 위젯 라이브러리, 25개 이상의 데이터베이스를 위한 기본 커넥터, 그리고 비즈니스 로직을 위한 완벽한 JavaScript 지원을 통해 프런트엔드를 처음부터 구축하거나 엔지니어링 주기를 기다릴 필요 없이 작동하는 애플리케이션을 출시할 수 있습니다.

VPS에 Appsmith를 자체 호스팅하면 데이터베이스 자격 증명, API 키 및 민감한 비즈니스 데이터를 인프라 내에 완전히 유지할 수 있습니다. 사용자당 요금이 없으며, 네트워크 외부로 데이터가 유출되지 않고, 내부 툴링 포트폴리오가 성장함에 따라 액세스 정책, 백업 전략 및 확장에 대한 완전한 제어가 가능합니다.