원클릭 설치로 Appsmith 배포.
드래그 앤 드롭 속도로 내부 도구, 관리자 패널 및 대시보드를 구축하기 위한 오픈 소스 로우 코드 플랫폼
Appsmith용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Appsmith 활용으로 만들 수 있는 것
Appsmith는 개발자가 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 맞춤형 내부 도구, 관리자 패널, 대시보드를 구축할 수 있도록 지원하는 선도적인 오픈 소스 로우 코드 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 위젯 라이브러리, 25개 이상의 데이터베이스를 위한 기본 커넥터, 그리고 비즈니스 로직을 위한 완벽한 JavaScript 지원을 통해 프런트엔드를 처음부터 구축하거나 엔지니어링 주기를 기다릴 필요 없이 작동하는 애플리케이션을 출시할 수 있습니다.
VPS에 Appsmith를 자체 호스팅하면 데이터베이스 자격 증명, API 키 및 민감한 비즈니스 데이터를 인프라 내에 완전히 유지할 수 있습니다. 사용자당 요금이 없으며, 네트워크 외부로 데이터가 유출되지 않고, 내부 툴링 포트폴리오가 성장함에 따라 액세스 정책, 백업 전략 및 확장에 대한 완전한 제어가 가능합니다.
Appsmith의 주요 특징
비주얼 드래그 앤 드롭 빌더
테이블, 차트, 양식, 지도 등을 포함한 45개 이상의 사전 구축된 위젯으로 인터페이스를 구축하여, 개발자가 프런트엔드 코드를 작성하지 않고도 세련된 내부 도구를 만들 수 있습니다.
25개 이상의 데이터베이스 커넥터
PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch 등과 기본적으로 연결하고, 모든 REST 또는 GraphQL API에도 연결하여 단일 플랫폼에서 전체 데이터 스택에 직접 액세스할 수 있습니다.
JavaScript 비즈니스 로직
노코드 도구로는 표현할 수 없는 복잡한 데이터 변환, 조건부 로직 및 다단계 워크플로를 처리하기 위해 시각적 구성 요소와 함께 사용자 지정 JavaScript를 작성하세요.
Git 기반 버전 관리
Git에서 애플리케이션 코드 변경 사항을 추적하여 코드 검토, 롤백 및 협업 개발 워크플로우를 가능하게 함으로써, 내부 툴링에 소프트웨어 엔지니어링 규율을 적용합니다.
역할 기반 접근 제어
애플리케이션, 페이지, 위젯 수준에서 세분화된 권한을 부여하여 전체 조직에 민감한 작업을 노출하지 않고 적절한 담당자가 각 도구를 보거나 편집할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Appsmith을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.