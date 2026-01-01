원클릭 설치로 Technitium DNS 서버 배포
내장된 광고 차단 기능, 암호화된 DNS 프로토콜, 그리고 모든 기능을 갖춘 웹 관리 콘솔을 제공하는 오픈 소스 DNS 서버입니다.
Technitium DNS Server용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Technitium DNS Server 활용으로 만들 수 있는 것
Technitium DNS 서버는 자체 도메인을 위한 권한 있는 네임서버이자 네트워크 클라이언트를 위한 재귀적 리졸버 역할을 하는 완전한 오픈 소스 DNS 서버입니다. 이는 DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS, DNS-over-QUIC를 지원하여 타사 리졸버를 필요로 하지 않고 ISP 감시 및 중간자 공격 가로채기로부터 DNS 쿼리를 보호합니다.
표준 해석 외에도 Technitium은 구성 가능한 차단 목록 URL을 통한 네트워크 전반의 광고 및 악성코드 차단, DNSSEC 유효성 검사 및 영역 서명, 내장 DHCP 서버, 다중 서버 클러스터링, 그리고 2단계 인증을 통한 역할 기반 접근 제어 기능을 제공합니다. 자체 호스팅을 통해 네트워크의 모든 DNS 쿼리에 대한 완벽한 가시성을 확보할 수 있으며, 외부 공급자가 귀하의 트래픽을 볼 수 없습니다.
Technitium DNS Server의 주요 특징
네트워크 전체 광고 차단
구성 가능한 차단 목록 URL을 사용하여 네트워크의 모든 기기에서 광고, 추적기, 악성코드 도메인을 차단합니다. — 개별 기기에 클라이언트 소프트웨어가 필요하지 않습니다.
암호화된 DNS 프로토콜
DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS, DNS-over-QUIC를 지원하여 가로채기를 방지하고 ISP 및 네트워크 도청자로부터 DNS 쿼리를 비공개로 유지합니다.
공신력 있는 DNS 호스팅
RSA, ECDSA 또는 EdDSA를 사용하여 DNSSEC 서명으로 자체 DNS 존을 호스팅하여 내부 또는 공용 도메인에 대한 타사 네임서버 의존성을 제거합니다.
고성능 해상도
비동기 IO 아키텍처는 영구 캐싱, 사전 가져오기 및 serve-stale 지원으로 초당 100,000개 이상의 DNS 요청을 처리하여 최대 가용성을 보장합니다.
다중 서버 클러스터링
단일 웹 콘솔에서 여러 DNS 서버 인스턴스에 걸쳐 영역을 관리하고 복제하여 이중화 및 분산 배포를 지원합니다.
Hostinger에서 Technitium DNS Server을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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