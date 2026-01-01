Technitium DNS 서버는 자체 도메인을 위한 권한 있는 네임서버이자 네트워크 클라이언트를 위한 재귀적 리졸버 역할을 하는 완전한 오픈 소스 DNS 서버입니다. 이는 DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS, DNS-over-QUIC를 지원하여 타사 리졸버를 필요로 하지 않고 ISP 감시 및 중간자 공격 가로채기로부터 DNS 쿼리를 보호합니다.

표준 해석 외에도 Technitium은 구성 가능한 차단 목록 URL을 통한 네트워크 전반의 광고 및 악성코드 차단, DNSSEC 유효성 검사 및 영역 서명, 내장 DHCP 서버, 다중 서버 클러스터링, 그리고 2단계 인증을 통한 역할 기반 접근 제어 기능을 제공합니다. 자체 호스팅을 통해 네트워크의 모든 DNS 쿼리에 대한 완벽한 가시성을 확보할 수 있으며, 외부 공급자가 귀하의 트래픽을 볼 수 없습니다.