Paperless-ngx는 물리적 서류를 검색 가능하고 체계적인 디지털 아카이브로 변환하는 커뮤니티에서 유지 관리하는 문서 관리 시스템입니다. 스캔된 이미지와 PDF를 자동으로 OCR 처리하고, 문서를 분류하며 태그를 적용하여 모든 송장, 계약서, 영수증을 내용으로 즉시 찾을 수 있도록 합니다. Gotenberg와 Apache Tika는 표준 OCR 파이프라인이 놓치는 Office 문서 및 복잡한 형식을 처리합니다.

VPS에 Paperless-ngx를 자체 호스팅하면 민감한 금융 기록, 계약서 및 개인 문서를 사용자 자신의 인프라에 보관할 수 있으며, 타사 클라우드에는 절대 보관되지 않습니다. 전용 VPS 리소스는 대량의 문서 배치에서도 빠른 OCR 처리를 보장하며, 영구 볼륨은 업데이트 및 재시작 시에도 전체 아카이브와 데이터베이스를 보호합니다.