Paperless-ngx 원클릭 설치.
서류를 스캔하고, OCR 색인화하며, 완벽하게 검색 가능한 디지털 라이브러리로 보관하는 오픈 소스 문서 관리 시스템
Paperless-ngx용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Paperless-ngx 활용으로 만들 수 있는 것
Paperless-ngx는 물리적 서류를 검색 가능하고 체계적인 디지털 아카이브로 변환하는 커뮤니티에서 유지 관리하는 문서 관리 시스템입니다. 스캔된 이미지와 PDF를 자동으로 OCR 처리하고, 문서를 분류하며 태그를 적용하여 모든 송장, 계약서, 영수증을 내용으로 즉시 찾을 수 있도록 합니다. Gotenberg와 Apache Tika는 표준 OCR 파이프라인이 놓치는 Office 문서 및 복잡한 형식을 처리합니다.
VPS에 Paperless-ngx를 자체 호스팅하면 민감한 금융 기록, 계약서 및 개인 문서를 사용자 자신의 인프라에 보관할 수 있으며, 타사 클라우드에는 절대 보관되지 않습니다. 전용 VPS 리소스는 대량의 문서 배치에서도 빠른 OCR 처리를 보장하며, 영구 볼륨은 업데이트 및 재시작 시에도 전체 아카이브와 데이터베이스를 보호합니다.
Paperless-ngx의 주요 특징
자동 OCR 색인
업로드된 모든 문서는 OCR로 자동 스캔되어, PDF로 도착했든 스캔된 이미지로 도착했든 상관없이 업로드 후 몇 초 이내에 전체 텍스트가 색인화되고 검색 가능합니다.
스마트 분류
Paperless-ngx는 조직 패턴을 학습하고 콘텐츠를 기반으로 태그, 발신자, 문서 유형을 자동으로 적용함으로써 수동 분류 작업을 거의 0으로 줄여줍니다.
전문 검색
보관된 모든 문서의 전체 내용을 날짜, 태그, 발신자, 문서 유형별 고급 필터링을 통해 정확하게 검색할 수 있습니다.
다중 사용자 접속
세분화된 권한 제어를 통해 여러 사용자가 역할 기반 액세스로 동일한 아카이브를 공유할 수 있으므로, 소규모 팀과 가족 모두에게 적합합니다.
오피스 문서 지원
Gotenberg와 Apache Tika 통합은 Word, Excel 및 기타 Office 형식은 물론 PDF와 이미지까지 처리하여 모든 문서 유형을 위한 하나의 아카이브를 제공합니다.
Hostinger에서 Paperless-ngx을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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