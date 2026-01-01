Collabora Online은 LibreOffice 기술 기반의 자체 호스팅 온라인 오피스 스위트로, 브라우저에서 완전히 실행됩니다. 팀은 Nextcloud, Seafile 또는 Pydio Cells와 같은 파일 저장 앱에서 Word, Excel, PowerPoint 문서를 직접 열고 라이브 커서, 댓글, 변경 내용 추적 및 즉석 미리보기를 통해 실시간으로 공동 편집할 수 있습니다. 데스크톱 클라이언트, Microsoft 365, Google Workspace가 필요 없습니다.

자체 VPS에 Collabora를 자체 호스팅하면 사용자가 제어하는 인프라에 모든 문서, 스프레드시트 및 프레젠테이션을 유지할 수 있습니다. 이 카탈로그에 있는 파일 저장 앱 중 하나와 함께 사용하면 완벽한 파일 형식 호환성과 사용자당 요금 없이 팀에게 클라우드 오피스 스위트를 완벽하게 대체할 온프레미스 솔루션을 제공합니다.