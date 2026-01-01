Collabora Online 원클릭 설치.
리브레오피스를 기반으로 하는 자체 호스팅 온라인 오피스 스위트로, 팀이 브라우저에서 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션을 공동 편집할 수 있도록 합니다.
Collabora Online용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Collabora Online 활용으로 만들 수 있는 것
Collabora Online은 LibreOffice 기술 기반의 자체 호스팅 온라인 오피스 스위트로, 브라우저에서 완전히 실행됩니다. 팀은 Nextcloud, Seafile 또는 Pydio Cells와 같은 파일 저장 앱에서 Word, Excel, PowerPoint 문서를 직접 열고 라이브 커서, 댓글, 변경 내용 추적 및 즉석 미리보기를 통해 실시간으로 공동 편집할 수 있습니다. 데스크톱 클라이언트, Microsoft 365, Google Workspace가 필요 없습니다.
자체 VPS에 Collabora를 자체 호스팅하면 사용자가 제어하는 인프라에 모든 문서, 스프레드시트 및 프레젠테이션을 유지할 수 있습니다. 이 카탈로그에 있는 파일 저장 앱 중 하나와 함께 사용하면 완벽한 파일 형식 호환성과 사용자당 요금 없이 팀에게 클라우드 오피스 스위트를 완벽하게 대체할 온프레미스 솔루션을 제공합니다.
Collabora Online의 주요 특징
실시간 협업
여러 사용자가 실시간 커서, 댓글 및 즉각적인 변경 동기화를 통해 동일한 Word, Excel 또는 PowerPoint 파일을 동시에 편집합니다.
Microsoft Office 호환성
기본 LibreOffice 렌더링 덕분에 OOXML 형식의 .docx, .xlsx, .pptx 파일을 변환 손실 없이 열고 저장할 수 있습니다.
파일 저장소와 통합됩니다.
Nextcloud, Seafile, Pydio Cells 및 기타 WOPI 지원 파일 서버에 호스트 앱의 코드 변경 없이 연동됩니다.
변경 내용 추적 및 주석
데스크톱 오피스 제품군에서 익숙한 변경 내용 추적 모드, 인라인 댓글, 제안 및 버전 기록으로 문서를 검토합니다.
모바일 및 태블릿 친화적
터치에 최적화된 편집기 인터페이스는 휴대폰, 태블릿, 크롬북에서 작동하므로 기여자는 모든 기기에서 편집할 수 있습니다.
Hostinger에서 Collabora Online을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.