Domoticz는 경량 홈 자동화 서버로, 단일 웹 인터페이스를 통해 스위치, 센서, 온도 조절기, 에너지 미터, 기상 관측소 등 다양한 스마트 홈 장치를 모니터링하고 제어할 수 있습니다. Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 미터, MQTT를 포함한 수백 가지 하드웨어 프로토콜 및 통합을 지원하여 대부분의 인기 있는 스마트 홈 생태계와 호환됩니다.

자체 VPS에서 Domoticz를 실행하면 클라우드 종속성, 구독료, 타사 서비스로 인한 개인 정보 보호 위험 없이 자동화 규칙, 과거 센서 데이터 및 장치 액세스를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 낮은 리소스 사용량 덕분에 적당한 VPS에서 항상 실행되는 배포에 매우 적합합니다.