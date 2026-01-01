Domoticz 원클릭 설치
스마트 홈 기기 모니터링 및 제어용 경량 오픈 소스 홈 자동화 시스템.
Domoticz용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Domoticz 활용으로 만들 수 있는 것
Domoticz는 경량 홈 자동화 서버로, 단일 웹 인터페이스를 통해 스위치, 센서, 온도 조절기, 에너지 미터, 기상 관측소 등 다양한 스마트 홈 장치를 모니터링하고 제어할 수 있습니다. Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 미터, MQTT를 포함한 수백 가지 하드웨어 프로토콜 및 통합을 지원하여 대부분의 인기 있는 스마트 홈 생태계와 호환됩니다.
자체 VPS에서 Domoticz를 실행하면 클라우드 종속성, 구독료, 타사 서비스로 인한 개인 정보 보호 위험 없이 자동화 규칙, 과거 센서 데이터 및 장치 액세스를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 낮은 리소스 사용량 덕분에 적당한 VPS에서 항상 실행되는 배포에 매우 적합합니다.
Domoticz의 주요 특징
다중 프로토콜 장치 지원
단일 통합 인터페이스에서 Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT 및 수백 가지 다른 하드웨어 프로토콜을 연결하세요.
자동화 규칙 엔진
코딩 없이 시간 기반, 이벤트 기반, 센서 트리거 자동화 규칙을 생성하여, 집이 사용자의 일정에 따라 작동하도록 유지할 수 있습니다.
에너지 모니터링
내장된 그래프 기능과 SQLite 기반의 기록 데이터 저장 기능을 통해 전기, 가스, 수도 사용량을 실시간으로 추적합니다.
날씨 및 센서 대시보드
맞춤형 대시보드에서 로컬 센서 또는 온라인 날씨 서비스의 온도, 습도, 바람, 비 및 대기 질 데이터를 시각화할 수 있습니다.
모바일 친화적 인터페이스
모든 브라우저 또는 모바일 장치에서 모든 장치에 액세스하고 제어할 수 있으며, 타사 서비스를 통해 선택적 푸시 알림을 받을 수 있습니다.
플러그인 및 스크립팅 지원
Python 플러그인과 Lua 스크립팅으로 기능을 확장하여 맞춤형 하드웨어, API 또는 복잡한 자동화 로직을 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 Domoticz을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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