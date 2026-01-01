Trailarr 원클릭 설치.
Radarr 및 Sonarr 미디어 라이브러리용 영화 및 TV 예고편을 자동으로 다운로드하고 정리합니다.
Trailarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Trailarr 활용으로 만들 수 있는 것
Trailarr는 Radarr 및 Sonarr에서 이미 관리하는 영화 및 TV 프로그램과 함께 예고편을 찾고, 다운로드하며, 정리하는 arr 미디어 스택의 오픈 소스 동반자입니다. 여러 Radarr, Sonarr 및 Plex 인스턴스에 연결하여 예고편이 이미 존재하는지 감지하고, yt-dlp와 FFmpeg를 사용하여 선택한 해상도와 코덱으로 누락된 예고편을 가져옵니다.
VPS에 Trailarr를 자체 호스팅하면 홈 서버를 사용하지 않고도 예고편 워크플로우를 지속적으로 실행할 수 있으며, 다운로드된 파일은 미디어 서버가 이미 스캔하는 동일한 라이브러리 경로에 저장됩니다. 사용자 정의 가능한 명명 규칙, 품질 프로필 및 이벤트 기록을 통해 Plex, Jellyfin, Emby 및 Kodi와 호환되는 완벽한 예고편 컬렉션을 간단하게 유지할 수 있습니다.
Trailarr의 주요 특징
Radarr 및 Sonarr 동기화
여러 Radarr, Sonarr, Plex 인스턴스에 연결하여 수동 가져오기 없이 모니터링 중인 모든 영화와 TV 프로그램을 찾아냅니다.
자동 예고편 다운로드
내부적으로 yt-dlp 및 FFmpeg를 사용하여 예고편을 가져오고 선호하는 해상도, 코덱 및 오디오 설정으로 다시 인코딩합니다.
품질 프로필
프로필별 해상도, 형식 및 필터 규칙을 정의하여 각 라이브러리가 품질 기준에 맞는 예고편을 받을 수 있도록 합니다.
Plex 명명 규칙
미디어 파일 옆에 Plex 스타일 이름으로 예고편을 저장하여 Plex, Jellyfin, Emby, Kodi가 추가 구성 없이 이를 인식하도록 합니다.
하드웨어 가속
선택적 VAAPI 및 NVIDIA 가속은 예고편 트랜스코딩 속도를 높이고 대규모 라이브러리에서 CPU 사용량을 낮게 유지합니다.
이벤트 내역 및 로그
내장된 이벤트 추적 및 상세 로그는 어떤 예고편이 다운로드되었는지, 건너뛰어졌는지, 실패했는지 정확히 보여주어 손쉬운 문제 해결을 돕습니다.
Hostinger에서 Trailarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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