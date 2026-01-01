Trailarr는 Radarr 및 Sonarr에서 이미 관리하는 영화 및 TV 프로그램과 함께 예고편을 찾고, 다운로드하며, 정리하는 arr 미디어 스택의 오픈 소스 동반자입니다. 여러 Radarr, Sonarr 및 Plex 인스턴스에 연결하여 예고편이 이미 존재하는지 감지하고, yt-dlp와 FFmpeg를 사용하여 선택한 해상도와 코덱으로 누락된 예고편을 가져옵니다.

VPS에 Trailarr를 자체 호스팅하면 홈 서버를 사용하지 않고도 예고편 워크플로우를 지속적으로 실행할 수 있으며, 다운로드된 파일은 미디어 서버가 이미 스캔하는 동일한 라이브러리 경로에 저장됩니다. 사용자 정의 가능한 명명 규칙, 품질 프로필 및 이벤트 기록을 통해 Plex, Jellyfin, Emby 및 Kodi와 호환되는 완벽한 예고편 컬렉션을 간단하게 유지할 수 있습니다.