bolt.diy는 bolt.new의 오픈소스 포크로, 자체 인프라에 풀스택 AI 지원 개발을 제공합니다. 브라우저 기반 에디터와 통합 런타임을 결합하여, 원하는 것을 일반 언어로 설명하고 LLM이 완전한 애플리케이션(프런트엔드, 백엔드, 구성 포함)을 생성, 실행, 반복하도록 합니다.

클라우드 기반 AI 코딩 도구와 달리, bolt.diy를 자체 호스팅하면 코드, 프롬프트 및 API 키가 VPS에 유지됩니다. 이미 사용 중인 LLM 제공업체(오픈AI, 앤트로픽, 그록, 구글 제미니, 로컬 올라마 모델 등)를 연결하여 단일 공급업체나 구독 등급에 종속되지 않습니다.