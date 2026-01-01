bolt.diy 원클릭 설치 배포
브라우저에서 풀스택 앱을 프롬프트하고, 실행하고, 배포할 수 있게 해주는 오픈 소스 AI 코딩 어시스턴트입니다.
bolt.diy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
bolt.diy 활용으로 만들 수 있는 것
bolt.diy는 bolt.new의 오픈소스 포크로, 자체 인프라에 풀스택 AI 지원 개발을 제공합니다. 브라우저 기반 에디터와 통합 런타임을 결합하여, 원하는 것을 일반 언어로 설명하고 LLM이 완전한 애플리케이션(프런트엔드, 백엔드, 구성 포함)을 생성, 실행, 반복하도록 합니다.
클라우드 기반 AI 코딩 도구와 달리, bolt.diy를 자체 호스팅하면 코드, 프롬프트 및 API 키가 VPS에 유지됩니다. 이미 사용 중인 LLM 제공업체(오픈AI, 앤트로픽, 그록, 구글 제미니, 로컬 올라마 모델 등)를 연결하여 단일 공급업체나 구독 등급에 종속되지 않습니다.
bolt.diy의 주요 특징
다중 제공업체 LLM 지원
단일 인터페이스에서 OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI 및 15개 이상의 다른 제공업체를 연결할 수 있습니다.
풀스택 코드 생성
작동하는 프런트엔드, 백엔드, 구성 파일을 포함한 완전한 애플리케이션을 생성합니다 — 코드 스니펫만이 아닙니다.
브라우저 내 실행
인터페이스를 벗어나거나 로컬 개발 환경을 설정할 필요 없이 브라우저에서 직접 생성된 코드를 실행하고 미리 볼 수 있습니다.
API 키를 직접 가져오세요.
기존 공급업체 자격 증명을 사용하여 사용한 만큼만 지불하고, 플랫폼 마크업이나 구독 등급은 없습니다.
오픈소스 및 자체 호스팅
모든 프롬프트, 생성된 코드 및 자격 증명은 귀하의 VPS에 보관됩니다 — 타사 SaaS 플랫폼과 데이터가 공유되지 않습니다.
Hostinger에서 bolt.diy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.