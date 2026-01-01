원클릭 설치로 LinkStack 배포
무제한 링크와 완벽한 디자인 제어 기능을 제공하여 브랜드 랜딩 페이지를 구축할 수 있는 자체 호스팅 링크 인 바이오 플랫폼입니다.
LinkStack용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LinkStack 활용으로 만들 수 있는 것
LinkStack은 크리에이터, 기업 및 조직이 모든 중요한 링크를 단일 맞춤형 랜딩 페이지에 중앙 집중화할 수 있도록 하는 오픈 소스 링크 인 바이오 플랫폼입니다. PHP와 Laravel을 기반으로 구축되었으며, 무제한 링크, 맞춤형 테마, 소셜 아이콘, 클릭 분석 및 다중 사용자 지원을 기본으로 제공합니다. 이는 Linktree와 같은 상업적 대안들이 일반적으로 유료 등급에서만 제공하는 기능들입니다.
자체 VPS에 LinkStack을 자체 호스팅하면 방문자 분석, 클릭 데이터 및 페이지 구성을 전적으로 제어할 수 있으며, 페이지당 구독료가 없고, 무료 등급에 광고가 삽입되지 않으며, 타사 플랫폼에 의해 바이오 링크가 정지될 위험도 없습니다. Traefik을 통해 사용자 지정 도메인을 연결하면 해당 페이지는 사용자 인프라의 완전한 브랜드화된 부분이 됩니다.
LinkStack의 주요 특징
무제한 링크
SaaS 제공업체로부터 월별 제한, 항목 제한 또는 링크당 수수료 없이 필요한 만큼 링크, 섹션, 페이지를 추가하세요.
커스텀 테마
내장된 테마 중에서 선택하거나, 사용자 지정 CSS, 배경, 버튼 모양, 애니메이션을 활용하여 페이지를 브랜드에 맞게 완전히 재구성할 수 있습니다.
내장형 분석기
방문자의 브라우저에 타사 추적 픽셀을 삽입하지 않고 관리자 패널에서 페이지 조회수 및 링크별 클릭 수를 추적합니다.
다중 사용자 지원
단일 인스턴스에서 별도의 사용자 계정, 역할 기반 액세스 및 중앙 집중식 관리를 통해 전체 팀 또는 에이전시를 위한 페이지를 호스팅합니다.
소셜 및 사용자 지정 아이콘
주요 소셜 네트워크 아이콘과 사용자 지정 업로드 아이콘을 추가하여 링크가 시각적으로 일관되고 즉시 인식될 수 있도록 합니다.
원클릭 업데이터
내장된 업데이터를 사용하여 관리자 패널에서 새 릴리스를 직접 적용하여, 컨테이너를 다시 빌드하지 않고도 인스턴스를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
Hostinger에서 LinkStack을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.