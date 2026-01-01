SickGear 원클릭 설치 및 배포
안정적인 TV 프로그램 자동화 서버 — 자체 호스팅 PVR 설정을 위한, 오랜 기간 운영되며 모든 기능을 갖춘 Sick-Beard의 포크.
SickGear용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SickGear 활용으로 만들 수 있는 것
SickGear는 오리지널 Sick-Beard 프로젝트의 가장 안정적이고 기능이 완벽한 커뮤니티 유지 포크입니다. 이는 사용자가 팔로우하는 TV 프로그램을 추적하고, Usenet 인덱서 및 토렌트 트래커에서 새 에피소드를 모니터링하며, 일치하는 릴리스를 다운로더에 전달하여 자동으로 라이브러리로 가져오는 셀프 호스팅 TV 프로그램 자동화 서버입니다. 2014년부터 오리지널 Sick-Beard 디자인에서 영감을 받은 안정성, 광범위한 인덱서 지원 및 세련된 웹 UI에 중점을 두고 지속적으로 개발되었습니다.
VPS에 SickGear를 셀프 호스팅하면 TV 자동화가 24시간 내내 실행되어 에피소드가 출시된 지 몇 분 만에 라이브러리에 나타납니다. Plex, Jellyfin, Emby 및 더 광범위한 Servarr 미디어 스택과 자연스럽게 연동되며, 거의 모든 Newznab 및 Torznab 인덱서와 작동합니다.
SickGear의 주요 특징
품질 프로필로 추적 보기
품질, 해상도, 언어, 코덱에 대한 프로그램별 기본 설정을 통해 각 타이틀을 원하는 정확한 형식으로 가져올 수 있습니다.
광범위한 인덱서 지원
Newznab 및 Torznab 호환성과 다수의 비공개 트래커용 직접 플러그인을 통해 거의 모든 유즈넷 및 토렌트 인덱서를 포괄합니다.
네이티브 다운로더 통합
NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge, rTorrent용 내장 플러그인을 통해 SickGear는 전체 다운로드 파이프라인을 조정할 수 있습니다.
자막 검색
OpenSubtitles, Addic7ed, Podnapisi 통합은 각 다운로드 직후에 선호하는 언어로 일치하는 자막을 가져옵니다.
애니메이션 및 특수 형식 지원
내장된 AniDB 통합은 수동 해결 방법 없이 애니메이션별 이름 지정 규칙과 절대 에피소드 번호 매기기를 처리합니다.
Hostinger에서 SickGear을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.