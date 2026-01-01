SickGear는 오리지널 Sick-Beard 프로젝트의 가장 안정적이고 기능이 완벽한 커뮤니티 유지 포크입니다. 이는 사용자가 팔로우하는 TV 프로그램을 추적하고, Usenet 인덱서 및 토렌트 트래커에서 새 에피소드를 모니터링하며, 일치하는 릴리스를 다운로더에 전달하여 자동으로 라이브러리로 가져오는 셀프 호스팅 TV 프로그램 자동화 서버입니다. 2014년부터 오리지널 Sick-Beard 디자인에서 영감을 받은 안정성, 광범위한 인덱서 지원 및 세련된 웹 UI에 중점을 두고 지속적으로 개발되었습니다.

VPS에 SickGear를 셀프 호스팅하면 TV 자동화가 24시간 내내 실행되어 에피소드가 출시된 지 몇 분 만에 라이브러리에 나타납니다. Plex, Jellyfin, Emby 및 더 광범위한 Servarr 미디어 스택과 자연스럽게 연동되며, 거의 모든 Newznab 및 Torznab 인덱서와 작동합니다.