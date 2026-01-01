OSRM 원클릭 설치 배포
자동차, 자전거, 도보 내비게이션을 위한 내장된 길찾기 UI를 갖춘 고성능 OpenStreetMap 라우팅 엔진.
OSRM용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OSRM 활용으로 만들 수 있는 것
OSRM (오픈 소스 라우팅 머신)은 OpenStreetMap 데이터로 구축된 도로 네트워크에서 최단 경로를 위한 고성능 라우팅 엔진입니다. 깔끔한 HTTP API를 통해 턴 바이 턴 길 안내, 등시선, 거리 행렬, 지도 매칭 및 여행 최적화를 지원하며, openstreetmap.org 및 많은 상업용 매핑 제품에서 프로덕션에 사용됩니다.
이 템플릿은 공식 라우팅 백엔드와 공식 길 안내 프런트엔드를 함께 제공하므로, 즉시 작동하는 지도 UI를 얻을 수 있습니다. 자체 VPS에 OSRM을 자체 호스팅하면 요청당 할당량 및 가격 책정 계층이 제거되고, 위치 쿼리를 비공개로 유지하며, 타사와 원격 측정 데이터를 공유하지 않고도 필요한 OpenStreetMap 지역을 교체할 수 있습니다.
OSRM의 주요 특징
내장형 길 안내 UI
공식 OSRM 프런트엔드는 귀하의 백엔드에 사전 구성된 상태로 제공되므로, 코드를 작성할 필요 없이 대화형 경로 안내 지도를 사용할 수 있습니다.
서브 밀리초 라우팅
멀티레벨 다익스트라 엔진은 평범한 VPS 하드웨어에서도 대륙 규모의 경로를 밀리초 만에 반환합니다.
전체 라우팅 API
경로, 테이블, 매치, 트립, 타일, 근접 엔드포인트를 통해 그 위에 길 안내, ETA 매트릭스, GPS 지도 매칭, TSP 솔버를 구축할 수 있습니다.
사용자 정의 OSM 지역
번들된 init 컨테이너를 원하는 Geofabrik 추출물에 연결하여 선택한 국가, 대륙 또는 전 세계 데이터셋에 대한 라우팅을 제공할 수 있습니다.
여러 여행 프로필
배포하려는 사용 사례에 맞춰 경로를 조정할 수 있도록, 포함된 Lua 프로필을 자동차, 자전거, 도보 모드 간에 전환하십시오.
할당량 또는 API 키 없음
속도 제한, 예상치 못한 요금 청구 또는 제3자 데이터 공유 없이 자체 인스턴스에서 무제한 쿼리를 실행하십시오.
Hostinger에서 OSRM을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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