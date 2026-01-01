OSRM (오픈 소스 라우팅 머신)은 OpenStreetMap 데이터로 구축된 도로 네트워크에서 최단 경로를 위한 고성능 라우팅 엔진입니다. 깔끔한 HTTP API를 통해 턴 바이 턴 길 안내, 등시선, 거리 행렬, 지도 매칭 및 여행 최적화를 지원하며, openstreetmap.org 및 많은 상업용 매핑 제품에서 프로덕션에 사용됩니다.

이 템플릿은 공식 라우팅 백엔드와 공식 길 안내 프런트엔드를 함께 제공하므로, 즉시 작동하는 지도 UI를 얻을 수 있습니다. 자체 VPS에 OSRM을 자체 호스팅하면 요청당 할당량 및 가격 책정 계층이 제거되고, 위치 쿼리를 비공개로 유지하며, 타사와 원격 측정 데이터를 공유하지 않고도 필요한 OpenStreetMap 지역을 교체할 수 있습니다.