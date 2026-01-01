FusionAuth는 개발자를 위해 특별히 구축된 고객 ID 및 액세스 관리 플랫폼입니다. Auth0, Okta, Cognito의 자체 호스팅 대안으로, OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, 소셜 로그인, 다단계 인증, 비밀번호 없는 로그인 및 포괄적인 REST API를 제공합니다. 원래 Inversoft가 트래픽이 많은 소비자 앱을 위해 구축했으며, 단일 테넌트에서 동일한 배포 환경에서 수백만 명의 사용자로 확장됩니다.

VPS에 FusionAuth를 자체 호스팅하면 가격이나 약관을 변경할 수 있는 타사 ID 공급자에 의존하는 대신, 모든 사용자 계정, 비밀번호 해시, OAuth 토큰 및 감사 로그를 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 커뮤니티 에디션은 완전 무료이며 대부분의 프로덕션 배포에서 사용되는 핵심 인증 및 권한 부여 기능을 포함합니다.