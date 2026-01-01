원클릭 설치로 FusionAuth 배포
OAuth, SAML, 소셜 로그인, MFA 및 개발자 우선 API를 지원하는 자체 호스팅 고객 신원 및 접근 관리 플랫폼
FusionAuth용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FusionAuth 활용으로 만들 수 있는 것
FusionAuth는 개발자를 위해 특별히 구축된 고객 ID 및 액세스 관리 플랫폼입니다. Auth0, Okta, Cognito의 자체 호스팅 대안으로, OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, 소셜 로그인, 다단계 인증, 비밀번호 없는 로그인 및 포괄적인 REST API를 제공합니다. 원래 Inversoft가 트래픽이 많은 소비자 앱을 위해 구축했으며, 단일 테넌트에서 동일한 배포 환경에서 수백만 명의 사용자로 확장됩니다.
VPS에 FusionAuth를 자체 호스팅하면 가격이나 약관을 변경할 수 있는 타사 ID 공급자에 의존하는 대신, 모든 사용자 계정, 비밀번호 해시, OAuth 토큰 및 감사 로그를 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 커뮤니티 에디션은 완전 무료이며 대부분의 프로덕션 배포에서 사용되는 핵심 인증 및 권한 부여 기능을 포함합니다.
FusionAuth의 주요 특징
OAuth, OIDC 및 SAML
권한 부여 코드, PKCE, 장치 및 클라이언트 자격 증명 부여 흐름을 기본으로 제공하는 완전한 OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML 2.0 서버입니다.
소셜 및 엔터프라이즈 로그인
구글, 페이스북, 깃허브, 애플, 마이크로소프트, 링크드인, 트위터용 네이티브 소셜 로그인과 엔터프라이즈 고객을 위한 일반 OIDC 및 SAML 페더레이션.
다단계 인증
위험 신호에 따라 조정되는 적응형 정책이 적용된 TOTP 인증 앱, SMS, 이메일 및 FIDO2 WebAuthn 패스키.
설계상 다중 테넌트
SaaS 멀티테넌시, 에이전시 클라이언트 분리 또는 B2B 파트너 계정을 위해 사용자, 애플리케이션 및 구성을 별도의 테넌트로 격리합니다.
테마형 로그인 페이지
Mustache 템플릿 편집기를 통해 브랜드 색상, 로고, 문구를 사용하여 호스팅된 로그인, 가입 및 계정 관리 페이지를 맞춤 설정하세요.
모든 것을 위한 REST API
관리 UI의 모든 작업은 문서화된 REST API와 Java, Node, Python, Go 등을 위한 전용 클라이언트 라이브러리를 통해서도 사용할 수 있습니다.
Hostinger에서 FusionAuth을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.