LDAP Account Manager 원클릭 설치.
친숙한 브라우저 UI를 통해 OpenLDAP 디렉토리의 사용자, 그룹 및 객체를 관리하기 위한 웹 프런트엔드.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LDAP Account Manager 활용으로 만들 수 있는 것
LDAP Account Manager (LAM)은 LDAP 디렉토리에 저장된 계정을 관리하기 위한 성숙한 오픈 소스 웹 프런트엔드입니다. 관리자는 LDIF 파일을 편집하거나 ldapsearch 및 ldapmodify 명령과 씨름하는 대신, 브라우저를 통해 Unix 및 Samba 사용자, 그룹, 호스트, DHCP 항목, Kopano 계정, Asterisk 확장 기능을 관리합니다. LAM은 가장 일반적인 LDAP 스키마를 기본적으로 이해하며, 각 스키마에 대한 유형 인식 편집기를 제공합니다.
이 템플릿은 LAM을 OpenLDAP 디렉토리 서버와 함께 번들로 제공하여 전체 ID 스택이 Traefik HTTPS 뒤의 단일 VPS에서 실행되도록 합니다. LAM을 자체 호스팅하면 타사 ID 공급자에 의존하거나 좌석당 SaaS 비용을 지불할 필요 없이 디렉토리 자격 증명, 그룹 멤버십 및 ID 데이터를 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다.
LDAP Account Manager의 주요 특징
브라우저 기반 관리자 UI
LDIF 파일 및 명령줄 도구 대신 탭 형식의 웹 인터페이스를 통해 사용자, 그룹, 호스트 및 기타 LDAP 객체를 관리합니다.
번들된 OpenLDAP 서버
선택한 기본 DN에 대해 사전 구성된 OpenLDAP 디렉터리가 함께 제공되므로, 배포 시 디렉터리와 해당 관리 UI를 모두 제공합니다.
계정 유형 모듈
Unix 계정, Samba 도메인, Kopano, Asterisk, DHCP, 메일 별칭 및 FreeRadius용 내장 편집기는 사용자 지정 코드 없이 대부분의 디렉터리 스키마를 지원합니다.
CSV 가져오기 및 PDF 내보내기
스프레드시트에서 계정을 대량 생성하고, 디렉터리 데이터에서 직접 신규 채용자를 위한 인쇄 가능한 PDF 계정 시트를 생성합니다.
세분화된 접근 제어
서버 프로필, 계정 프로필 및 모듈 수준 권한을 통해 전체 LDAP 관리자 권한을 부여하지 않고도 디렉터리 관리의 일부를 위임할 수 있습니다.
다국어 인터페이스
12개 이상의 언어로 번역되어 관리팀이 선호하는 언어로 동일한 공유 디렉터리에서 작업할 수 있습니다.
Hostinger에서 LDAP Account Manager을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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