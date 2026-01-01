LDAP Account Manager (LAM)은 LDAP 디렉토리에 저장된 계정을 관리하기 위한 성숙한 오픈 소스 웹 프런트엔드입니다. 관리자는 LDIF 파일을 편집하거나 ldapsearch 및 ldapmodify 명령과 씨름하는 대신, 브라우저를 통해 Unix 및 Samba 사용자, 그룹, 호스트, DHCP 항목, Kopano 계정, Asterisk 확장 기능을 관리합니다. LAM은 가장 일반적인 LDAP 스키마를 기본적으로 이해하며, 각 스키마에 대한 유형 인식 편집기를 제공합니다.

이 템플릿은 LAM을 OpenLDAP 디렉토리 서버와 함께 번들로 제공하여 전체 ID 스택이 Traefik HTTPS 뒤의 단일 VPS에서 실행되도록 합니다. LAM을 자체 호스팅하면 타사 ID 공급자에 의존하거나 좌석당 SaaS 비용을 지불할 필요 없이 디렉토리 자격 증명, 그룹 멤버십 및 ID 데이터를 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다.