mStream은 최소한의 설정으로 음악 컬렉션을 온라인에 올리는 데 중점을 둔 가볍고 Node.js 기반의 음악 스트리밍 서버입니다. 음악을 라이브러리 볼륨에 넣으면 mStream이 자동으로 스캔하고 인덱싱하여 깔끔하고 반응형 웹 플레이어를 통해 제공합니다. 또한 모바일에서 오프라인 청취 및 끊김 없는 재생을 위해 동일한 백엔드 API를 사용하는 네이티브 iOS 및 Android 앱도 지원합니다.

VPS에 mStream을 자체 호스팅하면 상업용 스트리밍 서비스와 달리 저장 용량 제한, 장치 제한, 라이선스 변경 걱정 없이 어떤 장치에서든 개인 음악 라이브러리에 비공개로 항상 액세스할 수 있습니다. 기본 공개 모드는 즉각적인 사용 편의성을 우선시하며, 서버를 공개적으로 노출하기로 결정하면 관리자 UI를 통해 사용자별 계정을 추가할 수 있습니다.