원클릭 설치로 mStream 배포
깔끔한 웹 플레이어와 기본 모바일 앱을 갖춘 경량 자체 호스팅 음악 스트리밍 서버
mStream용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
mStream 활용으로 만들 수 있는 것
mStream은 최소한의 설정으로 음악 컬렉션을 온라인에 올리는 데 중점을 둔 가볍고 Node.js 기반의 음악 스트리밍 서버입니다. 음악을 라이브러리 볼륨에 넣으면 mStream이 자동으로 스캔하고 인덱싱하여 깔끔하고 반응형 웹 플레이어를 통해 제공합니다. 또한 모바일에서 오프라인 청취 및 끊김 없는 재생을 위해 동일한 백엔드 API를 사용하는 네이티브 iOS 및 Android 앱도 지원합니다.
VPS에 mStream을 자체 호스팅하면 상업용 스트리밍 서비스와 달리 저장 용량 제한, 장치 제한, 라이선스 변경 걱정 없이 어떤 장치에서든 개인 음악 라이브러리에 비공개로 항상 액세스할 수 있습니다. 기본 공개 모드는 즉각적인 사용 편의성을 우선시하며, 서버를 공개적으로 노출하기로 결정하면 관리자 UI를 통해 사용자별 계정을 추가할 수 있습니다.
mStream의 주요 특징
드롭앤스트림 라이브러리
음악 폴더에 파일을 추가하면 mStream이 자동으로 파일을 가져옵니다. — 수동 가져오기 단계가 필요 없으며, 미디어 라이브러리 스캐너를 먼저 구성할 필요도 없습니다.
네이티브 모바일 앱
공식 iOS 및 Android 앱은 오프라인 재생, 끊김 없는 전환, 셀룰러 친화적인 트랜스코딩을 위해 서버에 연결됩니다.
다중 사용자 계정
선택 사항인 사용자별 계정은 라이브러리별 접근 제어 기능을 통해 가족이 음악 컬렉션을 병합하지 않고도 하나의 서버를 공유할 수 있도록 합니다.
반응형 웹 플레이어
재생 목록, 검색, 앨범 아트, 셔플 기능을 갖추고 데스크톱 및 모바일 브라우저에서 원활하게 작동하는 최신 HTML5 플레이어
튜닝용 관리자 UI
실시간 관리자 인터페이스는 서버를 다시 시작하지 않고도 공개 모드 전환, 업로드, 파일 수정 및 계정 잠금을 제어합니다.
Hostinger에서 mStream을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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