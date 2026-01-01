RosarioSIS 원클릭 설치.
성적, 시간표, 출결, 청구 및 급식 서비스 관리를 위한 오픈 소스 학생 정보 시스템.
RosarioSIS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
RosarioSIS 활용으로 만들 수 있는 것
RosarioSIS는 학교, 학군 및 훈련 센터를 위해 구축된 무료 오픈 소스 학생 정보 시스템으로, 한 곳에서 전체 학생 라이프사이클을 관리해야 하는 곳에 적합합니다. 입학, 일정 관리, 성적 보고, 출결, 징계, 청구, 급식 및 12개 이상의 다른 모듈을 포함하며, 이 모든 것은 휴대폰, 태블릿, 데스크톱에서 작동하는 반응형 웹 인터페이스를 통해 접근할 수 있습니다.
VPS에 RosarioSIS를 자체 호스팅하면 민감한 학생 기록, 성적 및 재정 데이터를 직접 제어할 수 있으며, 학생당 수수료나 클라우드 공급업체 종속이 없습니다. 배포에는 PostgreSQL이 포함되어 있으며, 자동 HTTPS 라우팅을 위한 Traefik 레이블이 사전 구성되어 있습니다.
RosarioSIS의 주요 특징
성적 및 성적표
과제, 가중치 적용 성적 계산, 채점 기간을 추적하고, 시스템에서 직접 인쇄 가능한 성적표와 학업 증명서를 생성합니다.
출석 관리
맞춤 코드를 사용하여 일별 및 강좌별 출석을 기록하고, 결석 보고서를 실행한 다음, 이메일로 학부모에게 자동으로 알림을 보내세요.
일정 관리 및 순환
마스터 일정을 수립하고, 수강 신청을 관리하며, 충돌 감지 기능과 강의실 및 교사 제약을 적용하여 학생들을 반에 배정합니다.
결제 및 식음료 서비스
등록금, 청구서, 결제, 급식 계획을 학생별 계정 잔액 및 인쇄 가능한 명세서와 함께 관리합니다.
학부모 및 학생 포털
가족에게 자체 로그인 권한을 부여하여 백오피스 직원의 업무 흐름을 노출하지 않으면서 성적, 시간표, 출석 및 과제를 확인할 수 있도록 하세요.
다국어 및 모듈식
영어, 스페인어, 프랑스어 등 다양한 언어로 이용 가능하며, 온라인 평가, 성적 증명서, 맞춤형 보고서 빌더를 위한 선택적 플러그인도 제공됩니다.
Hostinger에서 RosarioSIS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.