RosarioSIS는 학교, 학군 및 훈련 센터를 위해 구축된 무료 오픈 소스 학생 정보 시스템으로, 한 곳에서 전체 학생 라이프사이클을 관리해야 하는 곳에 적합합니다. 입학, 일정 관리, 성적 보고, 출결, 징계, 청구, 급식 및 12개 이상의 다른 모듈을 포함하며, 이 모든 것은 휴대폰, 태블릿, 데스크톱에서 작동하는 반응형 웹 인터페이스를 통해 접근할 수 있습니다.

VPS에 RosarioSIS를 자체 호스팅하면 민감한 학생 기록, 성적 및 재정 데이터를 직접 제어할 수 있으며, 학생당 수수료나 클라우드 공급업체 종속이 없습니다. 배포에는 PostgreSQL이 포함되어 있으며, 자동 HTTPS 라우팅을 위한 Traefik 레이블이 사전 구성되어 있습니다.