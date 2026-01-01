MLflow는 월간 다운로드 수 6천만 회 이상을 기록하는 최대 규모의 오픈소스 AI 엔지니어링 플랫폼입니다. 머신러닝 수명 주기 전체를 다룹니다. 실험 매개변수 및 메트릭 로깅, 구성 전반에 걸친 실행 비교, 배포를 위한 모델 등록, 그리고 스테이징 및 프로덕션 환경을 통한 진행 관리 등이 포함됩니다. PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain 및 수십 가지 다른 ML 프레임워크에서 자동 로깅을 통해 기본적으로 지원되므로, 채택하는 데 최소한의 코드 변경만 필요합니다.

버전 3은 MLflow를 LLM 시대로 확장하여 에이전트 및 LLM 호출을 위한 OpenTelemetry 기반 분산 추적, 50개 이상의 내장 심사위원을 통한 체계적인 평가, 전체 계보 추적 기능을 갖춘 프롬프트 레지스트리, 그리고 속도 제한 및 비용 제어를 통해 OpenAI, Anthropic 및 기타 제공업체 전반에 걸쳐 트래픽을 라우팅하는 AI 게이트웨이를 제공합니다. 자체 호스팅을 통해 모든 추적, 아티팩트 및 모델 메타데이터를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다.