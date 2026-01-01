Watcharr는 영화, TV 시리즈, 애니메이션, 비디오 게임을 단일 자체 호스팅 라이브러리로 통합하는 오픈 소스 시청 목록 추적기입니다. Go와 SvelteKit으로 구축되었으며, TMDB, IGDB, AniList, Jikan에서 메타데이터를 가져와 모든 항목이 수동 입력 없이 포스터, 출연진, 에피소드 세부 정보와 함께 제공됩니다.

자체 VPS에 자체 호스팅하면 Trakt 또는 MyAnimeList와 같은 타사 서비스로부터 시청 기록, 평점, 친구 활동을 안전하게 보호할 수 있습니다. 번들로 제공되는 사용자 인증, Jellyfin 및 Plex 동기화, 경량 SQLite 스토리지는 개인 추적자, 가정, 소규모 커뮤니티 모두에게 적합합니다.