원클릭 설치로 Watcharr 배포
최신 UI와 내장된 사용자 계정을 갖춘 영화, TV 프로그램, 애니메이션, 게임용 자가 호스팅 시청 목록입니다.
Watcharr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Watcharr 활용으로 만들 수 있는 것
Watcharr는 영화, TV 시리즈, 애니메이션, 비디오 게임을 단일 자체 호스팅 라이브러리로 통합하는 오픈 소스 시청 목록 추적기입니다. Go와 SvelteKit으로 구축되었으며, TMDB, IGDB, AniList, Jikan에서 메타데이터를 가져와 모든 항목이 수동 입력 없이 포스터, 출연진, 에피소드 세부 정보와 함께 제공됩니다.
자체 VPS에 자체 호스팅하면 Trakt 또는 MyAnimeList와 같은 타사 서비스로부터 시청 기록, 평점, 친구 활동을 안전하게 보호할 수 있습니다. 번들로 제공되는 사용자 인증, Jellyfin 및 Plex 동기화, 경량 SQLite 스토리지는 개인 추적자, 가정, 소규모 커뮤니티 모두에게 적합합니다.
Watcharr의 주요 특징
통합 시청 기록
각 미디어별로 여러 앱을 번갈아 사용하는 대신, 영화, TV 프로그램, 애니메이션, 게임을 하나의 라이브러리에서 나란히 추적하고 관리하세요.
상태 및 평점
항목을 계획 중, 시청 중, 완료, 보류 또는 중단으로 표시하고, 모든 작품에 개인적인 10점 평점과 감상을 첨부합니다.
풍부한 메타데이터 소스
TMDB, IGDB, AniList, Jikan에서 포스터, 출연진, 에피소드 목록, 출시일을 가져와 수동 편집 없이 라이브러리가 정확하게 유지되도록 합니다.
내장형 인증
선택적 Jellyfin, Plex 및 OIDC 로그인을 지원하는 기본 사용자 계정을 통해 가구와 소규모 커뮤니티가 인스턴스를 안전하게 공유할 수 있습니다.
활동 피드 및 친구
인스턴스에서 다른 사용자를 팔로우하고, 그들의 공개 목록을 탐색하고, 상태 변경 및 새로운 평가의 실시간 피드를 확인하세요.
경량 Go 바이너리
임베디드 SQLite가 포함된 단일 컨테이너는 최소한의 CPU와 메모리를 사용하므로, 가장 작은 VPS 상품에서도 편안하게 실행됩니다.
Hostinger에서 Watcharr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.