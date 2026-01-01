Shadowbroker는 60개 이상의 실시간 글로벌 데이터 피드를 단일 대화형 지도 인터페이스로 통합하는 오픈 소스 OSINT 지리공간 인텔리전스 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 개인 및 상업용 항공기 위치, 해상 선박 이동, 활성 위성 통과, 분쟁 지역, GPS 재밍 이벤트, 지진 활동, CCTV 카메라, 메시 라디오 네트워크 등 한곳에 거의 통합되지 않는 공개 데이터를 한데 모읍니다. 선택 사항인 AI 에이전트 레이어를 통해 언어 모델을 연결하여 피드를 분석하고 개별 데이터 레이어만으로는 볼 수 없는 상관관계를 파악할 수 있습니다.

VPS에 Shadowbroker를 자체 호스팅하면 팀에 사용량 분석, 타사 데이터 공유 없이 지속적이고 공유 가능한 인텔리전스 대시보드를 제공하며, 어떤 피드와 API 통합을 활성화할지 완벽하게 제어할 수 있습니다.