원클릭 설치로 Shadowbroker 배포
60개 이상의 실시간 글로벌 정보 피드(항공기, 선박, 위성 등)를 하나의 지도에 집계하는 오픈 소스 실시간 OSINT 플랫폼입니다.
Shadowbroker용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Shadowbroker 활용으로 만들 수 있는 것
Shadowbroker는 60개 이상의 실시간 글로벌 데이터 피드를 단일 대화형 지도 인터페이스로 통합하는 오픈 소스 OSINT 지리공간 인텔리전스 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 개인 및 상업용 항공기 위치, 해상 선박 이동, 활성 위성 통과, 분쟁 지역, GPS 재밍 이벤트, 지진 활동, CCTV 카메라, 메시 라디오 네트워크 등 한곳에 거의 통합되지 않는 공개 데이터를 한데 모읍니다. 선택 사항인 AI 에이전트 레이어를 통해 언어 모델을 연결하여 피드를 분석하고 개별 데이터 레이어만으로는 볼 수 없는 상관관계를 파악할 수 있습니다.
VPS에 Shadowbroker를 자체 호스팅하면 팀에 사용량 분석, 타사 데이터 공유 없이 지속적이고 공유 가능한 인텔리전스 대시보드를 제공하며, 어떤 피드와 API 통합을 활성화할지 완벽하게 제어할 수 있습니다.
Shadowbroker의 주요 특징
60개 이상의 실시간 데이터 피드
60개 이상의 출처에서 항공기 위치, 해상 선박, 위성 통과, 분쟁 지역, GPS 전파 방해 이벤트, 지진 데이터를 여러 도구 간 전환 없이 통합합니다.
항공기 및 선박 추적
OpenSky OAuth2 및 AIS 스트림 통합을 사용하여 전 세계적으로 전용기, 상업용 항공편, 해상 선박을 실시간으로 모니터링합니다.
AI 에이전트 레이어
언어 모델을 연결하여 실시간 피드를 분석하고, 지리공간 데이터 레이어 전반에 걸쳐 이전에 볼 수 없었던 상관관계를 자동으로 찾아냅니다.
충돌 및 위협 오버레이
항공 및 해상 교통과 동일한 지도에서 활성 분쟁 지역, GPS 전파 방해 사건, 산불 전선, 그리고 비상 경보를 시각화하세요.
셀프 호스팅 인텔리전스
SaaS 구독, 사용량 분석, 쿼리를 수신하는 타사 플랫폼 없이 모든 인텔리전스 데이터를 자체 VPS에 보관하세요.
Hostinger에서 Shadowbroker을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.