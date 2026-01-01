WinterCMS 원클릭 설치
깔끔한 관리자 패널, 플러그인 시스템, 강력한 테마 엔진을 갖춘 무료 오픈 소스 Laravel 기반 CMS.
WinterCMS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
WinterCMS 활용으로 만들 수 있는 것
WinterCMS는 Laravel PHP 프레임워크를 기반으로 구축된 무료 오픈 소스 콘텐츠 관리 시스템입니다. 원래 OctoberCMS에서 포크되었으며, 개발자 친화적인 아키텍처와 직관적인 백엔드를 결합하여 비기술 사용자도 콘텐츠를 쉽게 관리할 수 있도록 합니다. 이 CMS는 블록 기반 에디터, 유연한 플러그인 생태계, 그리고 테마를 적용할 수 있는 프런트엔드를 제공하여 팀이 코드 품질을 희생하지 않고도 정교한 웹사이트를 구축하고 유지 관리할 수 있도록 합니다.
자체 VPS에 WinterCMS를 자체 호스팅하면 데이터에 대한 완전한 제어권을 가지게 되며, 사이트별 또는 사용자별 요금이 없어지고, 스택의 모든 계층을 사용자 지정할 수 있습니다. 이 템플릿은 WinterCMS를 전용 MySQL 8 데이터베이스와 페어링하여 첫날부터 안정적이고 프로덕션 준비가 된 영구성을 제공합니다.
WinterCMS의 주요 특징
Laravel 파운데이션
Laravel PHP를 기반으로 구축된 WinterCMS는 개발자들이 이미 알고 신뢰하는 성숙한 라우팅, ORM 및 보안 계층을 상속합니다.
플러그인 생태계
풍부한 플러그인 마켓플레이스와 맞춤형 플러그인 구축을 빠르고 유지보수하기 쉽게 만드는 직관적인 API를 통해 기능을 확장할 수 있습니다.
테마 엔진
CMS 구성 요소, 부분, 레이아웃을 갖춘 Twig 템플릿을 사용하여 완전히 맞춤형 프런트엔드를 디자인하세요. — 테마 종속성은 필요 없습니다.
깔끔한 관리자 페이지
세련되고 역할 기반의 백엔드는 콘텐츠 편집자가 개발자의 도움 없이도 페이지, 미디어 및 설정을 관리할 수 있도록 합니다.
미디어 관리자
업로드, 정리 및 인라인 편집 도구를 포함한 내장 파일 및 이미지 관리 기능을 통해 모든 자산을 한곳에 보관할 수 있습니다.
Hostinger에서 WinterCMS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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