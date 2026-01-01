WinterCMS는 Laravel PHP 프레임워크를 기반으로 구축된 무료 오픈 소스 콘텐츠 관리 시스템입니다. 원래 OctoberCMS에서 포크되었으며, 개발자 친화적인 아키텍처와 직관적인 백엔드를 결합하여 비기술 사용자도 콘텐츠를 쉽게 관리할 수 있도록 합니다. 이 CMS는 블록 기반 에디터, 유연한 플러그인 생태계, 그리고 테마를 적용할 수 있는 프런트엔드를 제공하여 팀이 코드 품질을 희생하지 않고도 정교한 웹사이트를 구축하고 유지 관리할 수 있도록 합니다.

자체 VPS에 WinterCMS를 자체 호스팅하면 데이터에 대한 완전한 제어권을 가지게 되며, 사이트별 또는 사용자별 요금이 없어지고, 스택의 모든 계층을 사용자 지정할 수 있습니다. 이 템플릿은 WinterCMS를 전용 MySQL 8 데이터베이스와 페어링하여 첫날부터 안정적이고 프로덕션 준비가 된 영구성을 제공합니다.