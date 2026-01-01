Pinchflat은 yt-dlp를 기반으로 구축된 자체 호스팅 YouTube 콘텐츠 관리자로, 채널 및 재생 목록에서 동영상 다운로드 및 구성을 자동화합니다. 규칙을 한 번 설정하면 Pinchflat이 주기적으로 새 콘텐츠를 확인하고 자동으로 다운로드하며, Plex, Jellyfin, Kodi 라이브러리에 대한 최고 수준의 지원을 통해 수동 작업 없이 미디어 센터를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

VPS에서 Pinchflat을 실행하면 집의 대역폭이나 컴퓨터를 점유하지 않고도 다운로드가 24시간 내내 실행됩니다. SponsorBlock 통합은 스폰서 세그먼트를 건너뛰고, RSS 피드 생성은 채널을 팟캐스트 피드로 전환하며, 선택적 자동 삭제 기능은 라이브러리가 증가함에 따라 스토리지를 자동으로 관리합니다.