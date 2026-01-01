Pinchflat 원클릭 설치
수동 작업 없이 즐겨찾는 채널 및 재생 목록에서 새로운 동영상을 자동으로 다운로드하는 자체 호스팅 YouTube 미디어 관리자입니다.
Pinchflat용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Pinchflat 활용으로 만들 수 있는 것
Pinchflat은 yt-dlp를 기반으로 구축된 자체 호스팅 YouTube 콘텐츠 관리자로, 채널 및 재생 목록에서 동영상 다운로드 및 구성을 자동화합니다. 규칙을 한 번 설정하면 Pinchflat이 주기적으로 새 콘텐츠를 확인하고 자동으로 다운로드하며, Plex, Jellyfin, Kodi 라이브러리에 대한 최고 수준의 지원을 통해 수동 작업 없이 미디어 센터를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
VPS에서 Pinchflat을 실행하면 집의 대역폭이나 컴퓨터를 점유하지 않고도 다운로드가 24시간 내내 실행됩니다. SponsorBlock 통합은 스폰서 세그먼트를 건너뛰고, RSS 피드 생성은 채널을 팟캐스트 피드로 전환하며, 선택적 자동 삭제 기능은 라이브러리가 증가함에 따라 스토리지를 자동으로 관리합니다.
Pinchflat의 주요 특징
자동화된 채널 다운로드
채널 또는 재생 목록에 대한 규칙을 설정하면 Pinchflat은(는) 주기적으로 새 업로드를 확인하여 수동 트리거 없이 자동으로 다운로드합니다.
미디어 센터 통합
Plex, Jellyfin, Kodi를 위한 최고 수준의 지원과 미디어 서버가 예상하는 대로 파일을 정확하게 정리하는 강력한 이름 지정 시스템을 제공합니다.
SponsorBlock 고객지원
커뮤니티에서 제공하는 SponsorBlock 데이터를 사용하여 다운로드한 동영상에서 스폰서 세그먼트, 인트로 및 아웃트로를 자동으로 건너뛰거나 잘라냅니다.
RSS 피드 생성
YouTube 채널과 재생목록을 RSS 피드로 변환하여 모든 팟캐스트 또는 피드 리더 앱에서 동영상 제작자를 팔로우할 수 있도록 합니다.
스마트 저장소 관리
아카이브가 증가함에 따라 디스크 사용량을 제어할 수 있도록 오래된 콘텐츠를 기간 또는 개수별로 자동 삭제하도록 구성합니다.
Hostinger에서 Pinchflat을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.