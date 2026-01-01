Eclipse Mosquitto 원클릭 설치.
IoT 장치, 센서 및 애플리케이션을 발행/구독 메시징으로 연결하기 위한 경량 오픈 소스 MQTT 브로커.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Eclipse Mosquitto 활용으로 만들 수 있는 것
Eclipse Mosquitto는 MQTT 프로토콜의 레퍼런스 오픈 소스 구현으로, 버전 5.0, 3.1.1 및 3.1을 지원합니다. MQTT의 최소한의 바이너리 오버헤드와 발행/구독 모델은 IoT 센서 네트워크, 홈 자동화 허브, 그리고 대역폭과 배터리 수명이 중요한 모든 애플리케이션에 이상적인 선택입니다. Mosquitto는 단일 Raspberry Pi 홈 설정부터 대규모 산업용 IoT 배포에 이르기까지 다양한 프로덕션 환경에 배포됩니다.
이 템플릿은 기본적으로 암호 인증이 활성화되고 메시지 데이터 및 구성을 위한 영구 저장소가 있는 Mosquitto를 배포합니다. 자체 호스팅은 장치당 요금 없이 무제한 연결 및 메시지, 액세스 제어 목록에 대한 완전한 제어, 그리고 공유 클라우드 브로커가 보장할 수 없는 일관된 낮은 지연 시간 전송을 제공합니다.
Eclipse Mosquitto의 주요 특징
MQTT 프로토콜 지원
MQTT 버전 5.0, 3.1.1 및 3.1을 지원하여 다양한 IoT 장치, 라이브러리 및 클라이언트 도구와의 호환성을 보장합니다.
비밀번호 인증
사전 구성된 비밀번호 기반 인증은 브로커가 시작되는 순간부터 무단 연결을 차단하며, 추가 설정이 필요 없습니다.
메시지 영속성
보존 메시지 및 QoS 전달 보장은 브로커 재시작 후에도 유지되어, 다운타임 후 재연결하는 장치들이 놓친 업데이트를 받을 수 있도록 보장합니다.
주제 접근 제어
ACL 규칙은 어떤 클라이언트가 특정 토픽을 발행하거나 구독할 수 있는지를 제한하여, 세분화된 다중 테넌트 브로커 구성을 가능하게 합니다.
TLS 암호화
네이티브 TLS/SSL 지원은 모든 클라이언트 연결을 암호화하여, 신뢰할 수 없는 네트워크를 통해 전송되는 센서 데이터와 제어 명령을 보호합니다.
Hostinger에서 Eclipse Mosquitto을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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