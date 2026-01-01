Eclipse Mosquitto는 MQTT 프로토콜의 레퍼런스 오픈 소스 구현으로, 버전 5.0, 3.1.1 및 3.1을 지원합니다. MQTT의 최소한의 바이너리 오버헤드와 발행/구독 모델은 IoT 센서 네트워크, 홈 자동화 허브, 그리고 대역폭과 배터리 수명이 중요한 모든 애플리케이션에 이상적인 선택입니다. Mosquitto는 단일 Raspberry Pi 홈 설정부터 대규모 산업용 IoT 배포에 이르기까지 다양한 프로덕션 환경에 배포됩니다.

이 템플릿은 기본적으로 암호 인증이 활성화되고 메시지 데이터 및 구성을 위한 영구 저장소가 있는 Mosquitto를 배포합니다. 자체 호스팅은 장치당 요금 없이 무제한 연결 및 메시지, 액세스 제어 목록에 대한 완전한 제어, 그리고 공유 클라우드 브로커가 보장할 수 없는 일관된 낮은 지연 시간 전송을 제공합니다.