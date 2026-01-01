Joplin Server 원클릭 설치.
Joplin용 자체 호스팅 동기화 백엔드로, 모든 기기에서 메모와 첨부 파일을 비공개로 유지합니다.
Joplin Server용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Joplin Server 활용으로 만들 수 있는 것
Joplin Server는 인기 있는 오픈 소스 Joplin 노트 작성 애플리케이션을 위한 자체 호스팅 동기화 백엔드입니다. 이는 Dropbox나 OneDrive와 같은 타사 클라우드 서비스에 의존하지 않고 데스크톱, 모바일, 터미널 클라이언트 전반에 걸쳐 노트, 할 일, 노트북 및 첨부 파일을 동기화할 수 있는 안전하고 개인적인 허브를 제공합니다.
자체 VPS에 Joplin Server를 호스팅하면 개인 지식 기반이 전적으로 사용자 제어 하에 유지됩니다. 사용자가 저장 공간 제한을 설정하고, 백업 정책을 정의하며, 종단 간 암호화 활성화 여부를 선택할 수 있습니다. 구독료, 데이터 마이닝, 플랫폼 종속으로부터 자유롭습니다.
Joplin Server의 주요 특징
개인 노트 동기화
종단 간 암호화
클라이언트 측 암호화로 노트 콘텐츠를 보호하여 사용자만 노트를 읽을 수 있도록 합니다. — 서버조차도 평문을 볼 수 없습니다.
다중 사용자 지원
가족 구성원 또는 동료를 위한 별도 계정을 생성하여, 각자 고유의 노트 컬렉션과 구성 가능한 저장 공간 할당량을 갖도록 하세요.
메모 공유
개별 노트 또는 노트북을 다른 Joplin Server 사용자와 공유하고 클라이언트 앱에서 직접 액세스 권한을 관리할 수 있습니다.
모든 클라이언트 플랫폼
Windows, macOS, Linux, iOS, Android에서 Joplin 클라이언트를 연결하면, 모든 기기가 표준 Joplin 동기화 프로토콜을 통해 동일한 서버에 동기화됩니다.
Hostinger에서 Joplin Server을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
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