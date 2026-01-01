Joplin Server는 인기 있는 오픈 소스 Joplin 노트 작성 애플리케이션을 위한 자체 호스팅 동기화 백엔드입니다. 이는 Dropbox나 OneDrive와 같은 타사 클라우드 서비스에 의존하지 않고 데스크톱, 모바일, 터미널 클라이언트 전반에 걸쳐 노트, 할 일, 노트북 및 첨부 파일을 동기화할 수 있는 안전하고 개인적인 허브를 제공합니다.

자체 VPS에 Joplin Server를 호스팅하면 개인 지식 기반이 전적으로 사용자 제어 하에 유지됩니다. 사용자가 저장 공간 제한을 설정하고, 백업 정책을 정의하며, 종단 간 암호화 활성화 여부를 선택할 수 있습니다. 구독료, 데이터 마이닝, 플랫폼 종속으로부터 자유롭습니다.