InsForge는 에이전트 코딩을 위해 설계된 오픈 소스 올인원 백엔드 플랫폼입니다. 최신 애플리케이션에 필요한 구성 요소(인증, REST 및 실시간 API를 갖춘 PostgreSQL 데이터베이스, S3 호환 파일 스토리지, LLM 모델 게이트웨이, Deno 기반 엣지 함수)를 AI 코딩 에이전트가 프로그래밍 방식으로 구동할 수 있는 단일 관리 UI 및 MCP 서버 뒤에 번들로 제공합니다.

자체 VPS에 InsForge를 자체 호스팅하면 프로젝트별 가격 책정, 사용량 제한 및 공급업체 종속 없이 사용자 계정, 애플리케이션 데이터 및 업로드된 파일을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 포함된 MCP 서버를 통해 Claude 및 Cursor와 같은 코딩 에이전트는 편집기에서 직접 테이블을 프로비저닝하고, 인증을 구성하고, 함수를 배포하고, 스토리지를 관리할 수 있습니다.