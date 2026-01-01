InsForge 원클릭 설치.
AI 코딩 에이전트를 위한 오픈 소스 백엔드 플랫폼으로, 인증, Postgres, 스토리지 및 엣지 기능을 번들로 제공합니다.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
InsForge 활용으로 만들 수 있는 것
InsForge는 에이전트 코딩을 위해 설계된 오픈 소스 올인원 백엔드 플랫폼입니다. 최신 애플리케이션에 필요한 구성 요소(인증, REST 및 실시간 API를 갖춘 PostgreSQL 데이터베이스, S3 호환 파일 스토리지, LLM 모델 게이트웨이, Deno 기반 엣지 함수)를 AI 코딩 에이전트가 프로그래밍 방식으로 구동할 수 있는 단일 관리 UI 및 MCP 서버 뒤에 번들로 제공합니다.
자체 VPS에 InsForge를 자체 호스팅하면 프로젝트별 가격 책정, 사용량 제한 및 공급업체 종속 없이 사용자 계정, 애플리케이션 데이터 및 업로드된 파일을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 포함된 MCP 서버를 통해 Claude 및 Cursor와 같은 코딩 에이전트는 편집기에서 직접 테이블을 프로비저닝하고, 인증을 구성하고, 함수를 배포하고, 스토리지를 관리할 수 있습니다.
InsForge의 주요 특징
AI 에이전트 네이티브
번들된 MCP 서버는 AI 코딩 에이전트가 앱을 구축하는 동안 직접 호출할 수 있는 도구로 인증, 데이터베이스, 스토리지 및 함수를 노출합니다.
자동 API를 갖춘 PostgreSQL
내장된 PostgREST는 스키마를 행 수준 보안이 적용된 버전 관리 REST API로 즉시 변환하므로, 상용구 코드를 작성할 필요 없이 엔드포인트를 배포할 수 있습니다.
내장 인증
이메일 및 비밀번호 인증과 OAuth 제공업체(Google, GitHub, Discord 등)는 단일 SDK 호출로 귀하의 클라이언트에 연결할 준비가 되어 있습니다.
Deno의 엣지 함수
데이터베이스 및 스토리지 계층에 직접 액세스하여 샌드박스형 Deno 런타임에서 실행되는 서버리스 TypeScript 함수를 작성합니다.
S3 호환 스토리지
로컬 디스크 또는 모든 S3 버킷에서 작동하는 S3 호환 스토리지 계층을 통해 파일을 업로드하고, 제공하며, 권한을 부여할 수 있습니다.
통합 모델 게이트웨이
OpenAI 호환 게이트웨이는 앱이 여러 LLM 공급자를 하나의 API 표면을 통해 호출할 수 있도록 하며, 사용량 추적 및 키 로테이션이 중앙에서 처리됩니다.
Hostinger에서 InsForge을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.