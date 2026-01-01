Manyfold는 STL, 3MF 및 기타 모델 파일의 증가하는 컬렉션을 정리해야 하는 3D 프린팅 애호가 및 제작자를 위해 특별히 제작된 오픈 소스 디지털 자산 관리자입니다. 일반 파일 관리자와 달리 Manyfold는 3D 파일을 기본적으로 이해하여 썸네일과 대화형 미리보기를 생성하고, 제작자 및 라이선스를 추적하며, 태그, 설명 및 사용자 지정 메타데이터를 사용하여 관련 부품을 논리적 모델로 그룹화합니다.

VPS에서 Manyfold를 실행하면 MakerWorld, Printables, Thingiverse와 같은 사이트에서 수집한 수천 개의 유료 및 무료 모델을 완벽하게 제어할 수 있으며, 연합된 ActivityPub 레이어를 통해 라이브러리를 폐쇄형 마켓플레이스에 넘기지 않고도 다른 제작자와 컬렉션을 공유할 수 있습니다.