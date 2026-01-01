Manyfold 원클릭 설치.
3D 프린팅 모델 라이브러리 정리, 태그 지정 및 미리 보기를 위한 자가 호스팅 디지털 자산 관리자.
Manyfold용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Manyfold 활용으로 만들 수 있는 것
Manyfold는 STL, 3MF 및 기타 모델 파일의 증가하는 컬렉션을 정리해야 하는 3D 프린팅 애호가 및 제작자를 위해 특별히 제작된 오픈 소스 디지털 자산 관리자입니다. 일반 파일 관리자와 달리 Manyfold는 3D 파일을 기본적으로 이해하여 썸네일과 대화형 미리보기를 생성하고, 제작자 및 라이선스를 추적하며, 태그, 설명 및 사용자 지정 메타데이터를 사용하여 관련 부품을 논리적 모델로 그룹화합니다.
VPS에서 Manyfold를 실행하면 MakerWorld, Printables, Thingiverse와 같은 사이트에서 수집한 수천 개의 유료 및 무료 모델을 완벽하게 제어할 수 있으며, 연합된 ActivityPub 레이어를 통해 라이브러리를 폐쇄형 마켓플레이스에 넘기지 않고도 다른 제작자와 컬렉션을 공유할 수 있습니다.
Manyfold의 주요 특징
인터랙티브 3D 미리보기
슬라이서를 다운로드하거나 열 필요 없이 브라우저에서 직접 STL, 3MF, OBJ 등 다양한 형식을 회전하고 검사하세요.
스마트 태그 지정 및 메타데이터
계층적 태그, 제작자, 라이선스 및 사용자 지정 필드를 사용하여 모델을 정리하면 라이브러리 규모가 커져도 검색 기능을 유지할 수 있습니다.
다중 사용자 컬렉션
세분화된 사용자별 권한 및 역할 기반 접근 제어를 사용하여 가족 또는 클럽 회원과 라이브러리를 공유하세요.
연동 공유
ActivityPub을 통해 다른 Manyfold 인스턴스를 팔로우하여 중앙 집중식 마켓플레이스에 의존하지 않고 모델을 발견하고 교환하세요.
OIDC 단일 로그인
Manyfold를 Authentik, Keycloak 또는 모든 OIDC 제공업체에 연결하여 자체 호스팅 스택 전반에 걸쳐 인증을 중앙 집중화할 수 있습니다.
자동 라이브러리 스캔
기존 모델 폴더를 스토리지 볼륨에 드롭하면 Manyfold가 즉시 가져오고, 중복을 제거하며, 색인을 생성합니다.
Hostinger에서 Manyfold을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.