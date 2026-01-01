DumbDo 원클릭 설치.
파일 기반 저장소, 다크 모드, PWA 지원 및 선택적 PIN 보호 기능을 갖춘 미니멀리스트 자체 호스팅 할 일 목록 — 데이터베이스가 필요 없습니다.
DumbDo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
DumbDo 활용으로 만들 수 있는 것
DumbDo는 DumbWare.io에서 제공하는 의도적으로 단순한 할 일 목록 애플리케이션으로, 대부분의 작업 추적에 데이터베이스, 계정 시스템 또는 클라우드 구독이 필요하지 않다는 철학을 기반으로 구축되었습니다. 작업은 단일 JSON 파일에 저장되므로 백업은 파일 하나만 복사하면 되고 마이그레이션은 매우 간단합니다.
인터페이스는 모든 화면 크기에서 깔끔하게 반응하며 다크 모드와 라이트 모드 사이를 자동으로 전환합니다. 선택적 PIN 보호(4-10자리)는 공유 서버에서 액세스를 안전하게 보호합니다. 프로그레시브 웹 앱(PWA) 지원을 통해 DumbDo를 휴대폰이나 데스크톱에 설치하여 오프라인으로 사용할 수 있습니다. VPS에 자체 호스팅하면 작업 데이터를 비공개로 유지하고, 모든 장치에서 액세스할 수 있으며, 타사 서비스 변경으로부터 자유로울 수 있습니다.
DumbDo의 주요 특징
데이터베이스 필요 없음
모든 작업을 단일 JSON 파일에 저장합니다 — 컨테이너 자체 외에는 프로비저닝, 마이그레이션 또는 유지 관리할 것이 없습니다.
다크 모드 및 라이트 모드
어떤 환경이나 시간대에서도 편안하게 볼 수 있도록 시스템 색상 테마 기본 설정을 자동으로 따릅니다.
프로그레시브 웹 앱
DumbDo를 어떤 기기에든 설치하면, 매번 브라우저를 열 필요 없이 홈 화면에서 바로 접근하고 오프라인으로 사용할 수 있습니다.
선택 사항 PIN 보호
4~10자리 PIN을 설정하여 공유 서버의 접근을 제한하고, 승인된 사용자는 인터페이스에 빠르게 접근할 수 있도록 합니다.
맞춤 설정 가능한 사이트 제목
개인 브랜딩에 맞게 애플리케이션 인스턴스 이름을 변경하거나, 동일한 VPS에 여러 배포를 구분할 수 있도록 이름을 변경하세요.
Hostinger에서 DumbDo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.