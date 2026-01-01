DumbDo는 DumbWare.io에서 제공하는 의도적으로 단순한 할 일 목록 애플리케이션으로, 대부분의 작업 추적에 데이터베이스, 계정 시스템 또는 클라우드 구독이 필요하지 않다는 철학을 기반으로 구축되었습니다. 작업은 단일 JSON 파일에 저장되므로 백업은 파일 하나만 복사하면 되고 마이그레이션은 매우 간단합니다.

인터페이스는 모든 화면 크기에서 깔끔하게 반응하며 다크 모드와 라이트 모드 사이를 자동으로 전환합니다. 선택적 PIN 보호(4-10자리)는 공유 서버에서 액세스를 안전하게 보호합니다. 프로그레시브 웹 앱(PWA) 지원을 통해 DumbDo를 휴대폰이나 데스크톱에 설치하여 오프라인으로 사용할 수 있습니다. VPS에 자체 호스팅하면 작업 데이터를 비공개로 유지하고, 모든 장치에서 액세스할 수 있으며, 타사 서비스 변경으로부터 자유로울 수 있습니다.