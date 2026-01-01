Fireshare 원클릭 설치.
고유한 공유 링크와 비밀번호로 보호된 액세스를 제공하는 게임 클립용 자체 호스팅 비디오 및 이미지 공유 플랫폼입니다.
Fireshare용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.
Fireshare 활용으로 만들 수 있는 것
파이어셰어는 고유한 항목별 공유 링크를 통해 게임 클립, 비디오 및 이미지를 공유하도록 설계된 자체 호스팅 미디어 공유 플랫폼입니다. 녹화물을 한 번 업로드하고 친구와 개별적으로 또는 공개적으로 공유할 수 있습니다. 각 클립은 고유한 URL을 가지며, 반개인적으로 유지하고 싶은 항목에는 선택적 암호 보호 기능을 사용할 수 있습니다.
클라우드 비디오 서비스와 달리, 파이어셰어는 업로드 제한, 워터마크, 시청자 계정 요구 사항 없이 전적으로 사용자 자신의 VPS에서 실행됩니다. 콘텐츠는 게임별로 정리되며, 공개 또는 비공개 피드를 통해 탐색할 수 있고, RSS를 통해 구독할 수 있습니다. 이는 시청자를 타사 플랫폼으로 보내지 않고도 비디오 콘텐츠를 위한 적절한 공간을 제공합니다.
Fireshare의 주요 특징
클립별 공유 링크
모든 동영상과 이미지는 직접 공유할 수 있는 고유한 공개 URL을 얻습니다. — 시청자를 위한 강제 계정 생성이나 플랫폼 리디렉션은 없습니다.
비밀번호 보호 공유
개별 클립 또는 전체 피드를 비밀번호로 잠가 콘텐츠를 볼 수 있는 사람을 정확히 제어할 수 있습니다.
게임 기반 조직
게임 제목별로 콘텐츠를 태그하고 찾아보세요. 클립을 정리하여 시청자가 특정 게임의 영상을 쉽게 찾을 수 있도록 합니다.
RSS Feed 지원
Fireshare는 RSS 피드를 생성하여 팔로워가 새로운 클립이나 이미지를 게시할 때마다 구독하고 알림을 받을 수 있도록 합니다.
내장 비디오 트랜스코딩
CPU 기반 트랜스코딩은 업로드된 파일을 자동으로 웹 최적화 형식으로 처리하여, 수동 변환 없이 모든 브라우저에서 클립이 원활하게 재생되도록 합니다.
Hostinger에서 Fireshare을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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권장 서버 위치:
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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