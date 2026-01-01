파이어셰어는 고유한 항목별 공유 링크를 통해 게임 클립, 비디오 및 이미지를 공유하도록 설계된 자체 호스팅 미디어 공유 플랫폼입니다. 녹화물을 한 번 업로드하고 친구와 개별적으로 또는 공개적으로 공유할 수 있습니다. 각 클립은 고유한 URL을 가지며, 반개인적으로 유지하고 싶은 항목에는 선택적 암호 보호 기능을 사용할 수 있습니다.

클라우드 비디오 서비스와 달리, 파이어셰어는 업로드 제한, 워터마크, 시청자 계정 요구 사항 없이 전적으로 사용자 자신의 VPS에서 실행됩니다. 콘텐츠는 게임별로 정리되며, 공개 또는 비공개 피드를 통해 탐색할 수 있고, RSS를 통해 구독할 수 있습니다. 이는 시청자를 타사 플랫폼으로 보내지 않고도 비디오 콘텐츠를 위한 적절한 공간을 제공합니다.