OTOBO는 2019년에 ((OTRS)) Community Edition에서 포크된 완전한 오픈소스 웹 기반 티켓팅 및 서비스 관리 플랫폼입니다. 라이선스 비용이나 벤더 종속 없이 티켓 큐, SLA 추적, 내장 FAQ/기술 자료, ITSM 워크플로우, CMDB 등 엔터프라이즈급 IT 헬프데스크 기능을 제공합니다. OTOBO는 이메일, 전화, 웹 양식을 통한 다중 채널 통신을 지원하며, 라우팅, 에스컬레이션, 알림을 기본적으로 처리하는 규칙 기반 자동화 엔진과 함께 제공됩니다.

자체 VPS에 OTOBO를 셀프 호스팅하면 모든 티켓 데이터, 고객 기록 및 SLA 보고서를 직접 관리할 수 있습니다. 이 템플릿은 OTOBO 웹 애플리케이션 및 백그라운드 데몬, 영구 저장을 위한 MariaDB, 모든 티켓에 대한 빠른 전체 텍스트 검색을 위한 전용 Elasticsearch 노드, 그리고 세션 캐싱 및 성능을 위한 Redis를 포함하는 전체 프로덕션 스택을 배포합니다.