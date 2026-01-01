원클릭 설치로 OTOBO 배포.
IT 서비스 관리, 고객 지원 및 프로세스 자동화를 위한 오픈 소스 헬프 데스크 및 티켓팅 시스템.
OTOBO용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OTOBO 활용으로 만들 수 있는 것
OTOBO는 2019년에 ((OTRS)) Community Edition에서 포크된 완전한 오픈소스 웹 기반 티켓팅 및 서비스 관리 플랫폼입니다. 라이선스 비용이나 벤더 종속 없이 티켓 큐, SLA 추적, 내장 FAQ/기술 자료, ITSM 워크플로우, CMDB 등 엔터프라이즈급 IT 헬프데스크 기능을 제공합니다. OTOBO는 이메일, 전화, 웹 양식을 통한 다중 채널 통신을 지원하며, 라우팅, 에스컬레이션, 알림을 기본적으로 처리하는 규칙 기반 자동화 엔진과 함께 제공됩니다.
자체 VPS에 OTOBO를 셀프 호스팅하면 모든 티켓 데이터, 고객 기록 및 SLA 보고서를 직접 관리할 수 있습니다. 이 템플릿은 OTOBO 웹 애플리케이션 및 백그라운드 데몬, 영구 저장을 위한 MariaDB, 모든 티켓에 대한 빠른 전체 텍스트 검색을 위한 전용 Elasticsearch 노드, 그리고 세션 캐싱 및 성능을 위한 Redis를 포함하는 전체 프로덕션 스택을 배포합니다.
OTOBO의 주요 특징
다채널 티켓팅
이메일, 웹 양식, 전화로 접수된 티켓을 전체 감사 기록 및 스레드 대화와 함께 통합된 대기열에서 수신하고 관리합니다.
SLA 및 에스컬레이션
큐 또는 고객별로 응답 및 해결 목표를 정의하고, 마감 기한이 다가오면 자동 에스컬레이션 규칙 및 상담원 알림을 통해 관리합니다.
내장형 지식 베이스
외부 고객과 내부 상담원 모두를 위한 FAQ 문서를 게시하여 반복적인 문의를 줄이고 첫 문의 해결 시간을 단축하세요.
강력한 자동화
내장된 PostMaster 필터, 티켓 트리거 및 스케줄러 작업을 사용하여 수동 개입 없이 티켓을 자동으로 라우팅하고, 자동으로 회신하며, 자동으로 종료할 수 있습니다.
ITSM 및 CMDB
OTOB에 ITSM 모듈을 확장하여 구조화된 CMDB에서 구성 항목, 변경 요청 및 서비스 카탈로그를 관리할 수 있습니다.
전체 텍스트 검색
엘라스틱서치 통합은 수백만 개의 티켓, 메모 및 첨부 파일 전반에 걸쳐 즉각적인 검색을 제공하여, 어떤 규모에서도 상담원 응답 시간을 빠르게 유지합니다.
Hostinger에서 OTOBO을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.