Pgweb 원클릭 설치
모든 최신 브라우저에서 즉시 데이터베이스를 탐색할 수 있는 종속성이 없는 경량 웹 기반 PostgreSQL 브라우저.
Pgweb용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Pgweb 활용으로 만들 수 있는 것
Pgweb은 Go로 구축되었으며 외부 종속성 없이 단일 바이너리로 배포되는 현대적이고 크로스 플랫폼 PostgreSQL 데이터베이스 브라우저입니다. 기존 데이터베이스 관리 스위트의 복잡함 없이 스키마를 탐색하고, 사용자 지정 SQL 쿼리를 실행하며, 데이터를 내보낼 수 있는 깔끔한 웹 인터페이스를 제공합니다.
VPS에 Pgweb을 배포하면 전체 팀에게 HTTP 기본 인증으로 보호되는 중앙 집중식으로 항상 액세스 가능한 데이터베이스 브라우저를 제공합니다. 이는 사설 네트워크에서 PostgreSQL 인스턴스와 함께 실행되며, 개발자에게 원시 데이터베이스 자격 증명을 노출하지 않고 안전한 임시 쿼리 액세스를 제공합니다.
Pgweb의 주요 특징
종속성 없음
단일 바이너리 배포를 통해 런타임 라이브러리나 시스템 패키지 없이 몇 초 만에 PostgreSQL 데이터베이스를 탐색할 수 있습니다.
다중 세션 지원
여러 PostgreSQL 데이터베이스에 동시에 연결하고 전환하며, 여러 환경 간에 데이터를 쉽게 비교할 수 있습니다.
데이터 내보내기
테이블 및 쿼리 결과를 CSV, JSON 또는 XML로 직접 내보내 스프레드시트 및 비즈니스 인텔리전스 도구에서 분석할 수 있습니다.
SSH 터널 연결
PostgreSQL 포트를 외부에 공개하거나 방화벽 규칙을 수정하지 않고 SSH 터널을 통해 원격 데이터베이스에 안전하게 연결하세요.
검색 내역
이전에 실행된 문을 자동으로 추적하여 복잡한 쿼리를 다시 입력할 필요 없이 빠르게 불러오고 재사용할 수 있습니다.
Hostinger에서 Pgweb을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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