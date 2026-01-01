Pgweb은 Go로 구축되었으며 외부 종속성 없이 단일 바이너리로 배포되는 현대적이고 크로스 플랫폼 PostgreSQL 데이터베이스 브라우저입니다. 기존 데이터베이스 관리 스위트의 복잡함 없이 스키마를 탐색하고, 사용자 지정 SQL 쿼리를 실행하며, 데이터를 내보낼 수 있는 깔끔한 웹 인터페이스를 제공합니다.

VPS에 Pgweb을 배포하면 전체 팀에게 HTTP 기본 인증으로 보호되는 중앙 집중식으로 항상 액세스 가능한 데이터베이스 브라우저를 제공합니다. 이는 사설 네트워크에서 PostgreSQL 인스턴스와 함께 실행되며, 개발자에게 원시 데이터베이스 자격 증명을 노출하지 않고 안전한 임시 쿼리 액세스를 제공합니다.