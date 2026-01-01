LibreDesk 원클릭 설치.
티켓팅, 라이브 채팅, 이메일 받은 편지함, SLA 관리를 포함하는 오픈 소스 옴니채널 고객 지원 플랫폼.
LibreDesk용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LibreDesk 활용으로 만들 수 있는 것
LibreDesk는 이메일, 라이브 채팅 및 기타 채널의 대화를 단일 팀 작업 공간으로 통합하는 오픈 소스 고객 지원 플랫폼입니다. 모든 규모의 지원 팀을 위해 구축되었으며, 최초 문의부터 해결까지 전체 지원 수명 주기를 다루며, 할당, 우선순위 지정, SLA 추적, 미리 정의된 답변 및 고객 만족도 조사를 위한 도구를 제공합니다.
LibreDesk를 자체 호스팅하면 팀이 대화 기록 및 고객 데이터를 완벽하게 소유할 수 있으며, 에이전트당 또는 티켓당 수수료가 없습니다. 인프라, 통합 및 보존 정책을 제어할 수 있으며, 타사 SaaS 플랫폼을 통해 데이터를 라우팅하지 않고 이메일 받은 편지함과 채팅 위젯을 직접 연결할 수 있습니다.
LibreDesk의 주요 특징
옴니채널 수신함
통합된 받은 편지함에서 이메일, 라이브 채팅, API 기반 대화를 관리하여 상담원이 응답하기 위해 탭을 전환할 필요가 없도록 합니다.
SLA 관리
각 받은 편지함별로 응답 및 해결 시간 목표를 정의하고, 마감 기한이 초과되기 전에 자동 알림을 받으세요.
자동화 규칙
대화 조건 및 상담원 가용성에 따라 자동 할당, 태그 지정, 우선순위 변경 및 답변을 트리거합니다.
정형화된 답변
재사용 가능한 답변 템플릿을 저장하고 검색하여 상담원이 일반적인 질문에 일관되게 몇 초 만에 응답할 수 있도록 합니다.
CSAT 설문조사
해결 후 만족도 설문조사를 자동으로 발송하고, 시간 경과에 따른 상담원, 팀, 받은 편지함별 점수를 추적합니다.
Hostinger에서 LibreDesk을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.