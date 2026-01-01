LibreDesk는 이메일, 라이브 채팅 및 기타 채널의 대화를 단일 팀 작업 공간으로 통합하는 오픈 소스 고객 지원 플랫폼입니다. 모든 규모의 지원 팀을 위해 구축되었으며, 최초 문의부터 해결까지 전체 지원 수명 주기를 다루며, 할당, 우선순위 지정, SLA 추적, 미리 정의된 답변 및 고객 만족도 조사를 위한 도구를 제공합니다.

LibreDesk를 자체 호스팅하면 팀이 대화 기록 및 고객 데이터를 완벽하게 소유할 수 있으며, 에이전트당 또는 티켓당 수수료가 없습니다. 인프라, 통합 및 보존 정책을 제어할 수 있으며, 타사 SaaS 플랫폼을 통해 데이터를 라우팅하지 않고 이메일 받은 편지함과 채팅 위젯을 직접 연결할 수 있습니다.