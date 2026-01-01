Apache Pinot은 LinkedIn에서 구축되었으며 Uber, Stripe, Walmart, Target, Slack에서 수십억 개의 이벤트에 대한 사용자 대면 분석을 지원하기 위해 프로덕션에 사용되는 실시간 분산 OLAP 데이터 저장소입니다. 이는 Kafka 및 Kinesis와 같은 스트리밍 소스와 S3 및 HDFS와 같은 배치 소스에서 데이터를 수집하며, 수천 명의 동시 사용자가 있어도 밀리초 단위로 SQL 쿼리에 응답합니다.

자체 VPS에 Pinot을 자체 호스팅하면 쿼리 지연 시간, 보존 정책 및 테넌트 구성을 직접 제어할 수 있으며, 쿼리당 요금 청구 또는 벤더 종속이 없습니다. Pinot 컨트롤러는 스키마 관리, 테이블 구성 및 임시 SQL 탐색을 위한 통합 웹 콘솔을 제공합니다.