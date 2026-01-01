Apache Pinot 원클릭 설치 배포.
대규모 스트리밍 및 배치 데이터에 대한 초고속 분석을 위해 설계된 실시간 분산 OLAP 데이터 저장소.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache Pinot 활용으로 만들 수 있는 것
Apache Pinot은 LinkedIn에서 구축되었으며 Uber, Stripe, Walmart, Target, Slack에서 수십억 개의 이벤트에 대한 사용자 대면 분석을 지원하기 위해 프로덕션에 사용되는 실시간 분산 OLAP 데이터 저장소입니다. 이는 Kafka 및 Kinesis와 같은 스트리밍 소스와 S3 및 HDFS와 같은 배치 소스에서 데이터를 수집하며, 수천 명의 동시 사용자가 있어도 밀리초 단위로 SQL 쿼리에 응답합니다.
자체 VPS에 Pinot을 자체 호스팅하면 쿼리 지연 시간, 보존 정책 및 테넌트 구성을 직접 제어할 수 있으며, 쿼리당 요금 청구 또는 벤더 종속이 없습니다. Pinot 컨트롤러는 스키마 관리, 테이블 구성 및 임시 SQL 탐색을 위한 통합 웹 콘솔을 제공합니다.
Apache Pinot의 주요 특징
1초 미만 SQL 쿼리
스타 트리, 역인덱스, 범위 인덱스를 갖춘 컬럼형 스토리지는 수십억 개의 행에 걸쳐 밀리초 단위의 p99 쿼리 지연 시간을 반환합니다.
실시간 및 배치 수집
Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS, JDBC용 네이티브 커넥터를 사용하면 단일 테이블 내에서 스트리밍 및 과거 데이터를 혼합하여 사용할 수 있습니다.
높은 동시성
사전 계산 없이 사용자 대면 대시보드 및 내부 분석 제품에서 초당 수천 개의 쿼리를 처리하도록 설계되었습니다.
내장형 쿼리 콘솔
피노 컨트롤러는 테이블 탐색, 임시 SQL 실행, 스키마, 세그먼트 및 테넌트 관리를 위한 웹 UI를 제공합니다.
테이블 업서트 및 중복 제거
기본 키 업서트 및 부분 업데이트 덕분에 Pinot은 추가 전용 로그뿐만 아니라 변경 데이터 캡처 및 변경 가능한 이벤트 스트림에도 적합합니다.
Hostinger에서 Apache Pinot을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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