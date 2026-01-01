Weblate는 Git, GitHub, GitLab, Bitbucket과 직접 통합되어 번역을 코드베이스와 동기화하는 강력한 오픈 소스 번역 관리 플랫폼입니다. 번역가는 직관적인 웹 인터페이스를 통해 작업하며, 변경 사항은 자동으로 리포지토리에 커밋되어 수동 파일 교환 및 병합 충돌을 제거합니다.

50개 이상의 파일 형식 지원, 내장된 번역 메모리, 기계 번역 제안 및 품질 검사를 통해 Weblate는 현지화 프로세스의 모든 단계를 간소화합니다. 자체 VPS에 자체 호스팅하면 사용자당 가격 제한이 없어지고 독점 소스 문자열을 기밀로 유지할 수 있습니다.