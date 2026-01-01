원클릭 설치로 Weblate 배포
원활한 현지화 워크플로우를 위한 강력한 버전 관리 통합을 갖춘 웹 기반 번역 관리 플랫폼.
Weblate용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Weblate 활용으로 만들 수 있는 것
Weblate는 Git, GitHub, GitLab, Bitbucket과 직접 통합되어 번역을 코드베이스와 동기화하는 강력한 오픈 소스 번역 관리 플랫폼입니다. 번역가는 직관적인 웹 인터페이스를 통해 작업하며, 변경 사항은 자동으로 리포지토리에 커밋되어 수동 파일 교환 및 병합 충돌을 제거합니다.
50개 이상의 파일 형식 지원, 내장된 번역 메모리, 기계 번역 제안 및 품질 검사를 통해 Weblate는 현지화 프로세스의 모든 단계를 간소화합니다. 자체 VPS에 자체 호스팅하면 사용자당 가격 제한이 없어지고 독점 소스 문자열을 기밀로 유지할 수 있습니다.
Weblate의 주요 특징
버전 관리 통합
수동 파일 교환 없이 Git, GitHub, GitLab, Bitbucket 저장소와 번역을 자동으로 동기화합니다.
50개 이상의 파일 형식
PO, XLIFF, JSON, Android 리소스, iOS 문자열, Java 속성 및 수십 가지 이상의 번역 형식을 지원합니다.
번역 메모리
이전에 번역된 문자열을 프로젝트 전반에 걸쳐 재사용하여 일관성을 유지하고 현지화 작업을 가속화합니다.
기계 번역
DeepL, Google 번역, LibreTranslate에서 자동 번역 제안을 받아 워크플로우를 가속화합니다.
품질 점검
번역이 프로덕션에 적용되기 전에 플레이스홀더 오류, 서식 문제, 불일치 등을 자동으로 감지합니다.
워크플로우 검토
팀 전체의 번역 품질을 보장하도록 역할 기반 권한으로 승인 프로세스를 구성하세요.
Hostinger에서 Weblate을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.