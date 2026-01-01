오버시어는 Plex 서버 운영자를 위한 최고의 오픈소스 미디어 요청 관리 도구입니다. 사용자들은 멋진 TMDb 기반 인터페이스를 탐색하여 영화나 TV 프로그램을 검색하고 요청할 수 있으며, 관리자는 해당 요청을 검토하고 승인하며, 그러면 Sonarr 및 Radarr를 통해 자동으로 처리됩니다. Plex 인증은 원활한 단일 로그인을 제공하며, 라이브러리 스캐너는 이미 사용 가능한 콘텐츠를 교차 확인하여 중복 다운로드를 방지합니다.

VPS에 오버시어를 자체 호스팅하면 백엔드 자동화 도구를 노출하지 않고도 Plex 커뮤니티에 세련되고 항상 접근 가능한 포털을 제공합니다. 전용 리소스는 고해상도 아트워크를 통해 빠른 미디어 검색을 보장하며, 영구 저장소는 재시작 및 업데이트 전반에 걸쳐 요청 기록, 사용자 계정 및 통합 설정을 보호합니다.