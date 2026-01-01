Overseerr 원클릭 설치.
TMDb 기반 브라우징, 승인 워크플로 및 자동 Sonarr 및 Radarr 통합을 갖춘 Plex용 미디어 요청 관리 및 검색 도구.
Overseerr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Overseerr 활용으로 만들 수 있는 것
오버시어는 Plex 서버 운영자를 위한 최고의 오픈소스 미디어 요청 관리 도구입니다. 사용자들은 멋진 TMDb 기반 인터페이스를 탐색하여 영화나 TV 프로그램을 검색하고 요청할 수 있으며, 관리자는 해당 요청을 검토하고 승인하며, 그러면 Sonarr 및 Radarr를 통해 자동으로 처리됩니다. Plex 인증은 원활한 단일 로그인을 제공하며, 라이브러리 스캐너는 이미 사용 가능한 콘텐츠를 교차 확인하여 중복 다운로드를 방지합니다.
VPS에 오버시어를 자체 호스팅하면 백엔드 자동화 도구를 노출하지 않고도 Plex 커뮤니티에 세련되고 항상 접근 가능한 포털을 제공합니다. 전용 리소스는 고해상도 아트워크를 통해 빠른 미디어 검색을 보장하며, 영구 저장소는 재시작 및 업데이트 전반에 걸쳐 요청 기록, 사용자 계정 및 통합 설정을 보호합니다.
Overseerr의 주요 특징
Plex 단일 로그인
사용자들은 Plex 계정으로 인증하며 권한은 자동으로 동기화됩니다. 따라서 별도의 사용자 관리 계층을 유지할 필요가 없습니다.
Sonarr 및 Radarr 통합
승인된 요청은 Sonarr 또는 Radarr로 직접 전달되어 자동 다운로드 및 라이브러리 전달을 처리하며, 수동 개입 없이 모든 과정을 마무리합니다.
TMDb 탐색 인터페이스
The Movie Database 기반의 시각적으로 풍부한 탐색 경험을 통해 사용자는 요청하기 전에 트렌드, 인기, 추천 콘텐츠를 탐색할 수 있습니다.
요청 승인 워크플로우
관리자는 직관적인 대시보드를 통해 보류 중인 요청을 검토하며, 승인, 거부 또는 사용자별 할당량을 설정하여 저장 용량을 관리할 수 있습니다.
다채널 알림
Discord, Telegram, Slack, 이메일, 웹훅, Pushover 등을 통해 요청 상태를 사용자에게 알리며, 각 채널은 독립적으로 구성 가능합니다.
Hostinger에서 Overseerr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.