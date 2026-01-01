Razzia는 라이브 이벤트, 팀 모임 및 교실 세션을 위해 설계된 오픈 소스, 자체 호스팅 실시간 퀴즈 플랫폼입니다. 호스트는 비밀번호로 보호된 관리자 대시보드를 통해 게임룸을 생성하고, 참가자들과 룸 코드를 공유하며, 퀴즈 진행 속도를 제어합니다. 이 모든 과정은 참가자들이 앱을 다운로드할 필요 없이 모든 최신 브라우저에서 실행됩니다.

자체 VPS에 Razzia를 자체 호스팅하면 퀴즈 콘텐츠와 참가자 데이터를 비공개로 유지할 수 있으며, 게임당 비용이나 타사 서비스에 대한 의존성이 없습니다. 가벼운 단일 컨테이너 배포는 임시 이벤트와 정기적인 팀 활동 모두에 실용적입니다.