Razzia 원클릭 설치 배포
자체 VPS에서 멀티플레이어 퀴즈 이벤트를 실행하기 위한 자체 호스팅 실시간 퀴즈 플랫폼입니다.
Razzia용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Razzia 활용으로 만들 수 있는 것
Razzia는 라이브 이벤트, 팀 모임 및 교실 세션을 위해 설계된 오픈 소스, 자체 호스팅 실시간 퀴즈 플랫폼입니다. 호스트는 비밀번호로 보호된 관리자 대시보드를 통해 게임룸을 생성하고, 참가자들과 룸 코드를 공유하며, 퀴즈 진행 속도를 제어합니다. 이 모든 과정은 참가자들이 앱을 다운로드할 필요 없이 모든 최신 브라우저에서 실행됩니다.
자체 VPS에 Razzia를 자체 호스팅하면 퀴즈 콘텐츠와 참가자 데이터를 비공개로 유지할 수 있으며, 게임당 비용이나 타사 서비스에 대한 의존성이 없습니다. 가벼운 단일 컨테이너 배포는 임시 이벤트와 정기적인 팀 활동 모두에 실용적입니다.
Razzia의 주요 특징
실시간 멀티플레이어
WebSocket 기반 라이브 게임 플레이는 다른 네트워크에서도 눈에 띄는 지연 없이 모든 참가자에게 질문과 점수를 동시에 전달합니다.
앱 필요 없음
참가자들은 퀴즈 시작 전에 계정 생성, 설치, 가입 절차 없이 방 코드를 사용하여 모든 최신 브라우저를 통해 즉시 참여할 수 있습니다.
관리자 대시보드
비밀번호로 보호되는 /manager 인터페이스는 호스트에게 게임 흐름에 대한 완전한 제어 권한을 제공합니다. — 자신의 페이스에 맞춰 라운드를 시작하고, 진행하고, 종료할 수 있습니다.
사용자 정의 퀴즈 콘텐츠
퀴즈를 서버에 저장된 JSON 파일로 정의하면, 질문, 답변, 채점에 대한 완전한 소유권을 가지게 되며, 벤더 종속 없이 사용할 수 있습니다.
동시 방
단일 인스턴스에서 여러 개의 독립적인 게임 룸을 실행하여, 하나의 배포로 여러 팀 또는 세션을 동시에 서비스할 수 있습니다.
Hostinger에서 Razzia을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.